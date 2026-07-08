Javi Galán y su regreso al Celta de Vigo: "Siento es que es mi casa"

El lateral izquierdo vuelve tres años después al club vigués y señala que ahora es "un jugador más hecho" que cuando se fue de Balaídos

Javi Galán es uno de los dos fichajes que ha realizado el Celta de Vigo en este mercado de verano. El otro es Aleix Febas. El lateral izquierdo regresa al equipo vigués tres temporadas después. "Aquí viví años muy buenos y siento que es mi casa", ha manifestado.

El extremeño, en declaraciones a los medios oficiales del Celta de Vigo, se ha referido a su regreso al equipo celeste. "Creo que he cogido más experiencia, con el tiempo vas ganando experiencia, cogiendo otras cosas. Ahora soy un jugador mucho más hecho que lo era cuando me fui", ha señalado Javi Galán que se ha comprometido con la entidad celeste por dos temporadas.

Javi Galán resalta el crecimiento del Celta de Vigo desde que se fue

El lateral izquierdo, tras su paso reciente por Atlético de Madrid, Real Sociedad y Osasuna, ha incidido en la felicidad de su regreso al Celta de Vigo y ha razonado su regreso. "Estoy muy contento de estar de vuelta. Ha sido por varios motivos. El ver desde fuera como ha crecido el club desde que me fui. Han mejorado mucho en lo deportivo, el estilo de juego del entrenador y el buen grupo que se ve desde fuera, que ya me habían hablado de ello desde dentro que aún era mejor y ver toda la estructura del club".

También ha valorado Javi Galán el hecho de volver a jugar como local en Balaídos. "Siempre me hacía muchísima ilusión, cuando volvía a Vigo para jugar como contrario, ver la ciudad, el estadio, viejos compañeros", ha indicado el lateral izquierdo que ha añadido: "Muy ilusionado de disfrutarlo ahora pero otra vez como local. Lo voy a dar todo y estoy seguro que vendrán muchos éxitos. Estoy deseando volver a jugar en Balaídos como local".

Javi Galán pasó el reconocimiento médico con el primer grupo

Javi Galán fue uno de los jugadores del Celta de Vigo que pasó reconocimiento médico dentro de la primera jornada reservada para ello. La entidad celeste ha dividido a la plantilla en varios grupos para que, desde este martes y hasta el jueves, fueran superando las pruebas físicas de rigor en estos casos en la Clínica Celta de A Sede.

Ya para el viernes está previsto que se celebra el primer entrenamiento de pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez. Será a las a partir de las 10:30 horas, en la Cidade Deportiva Afouteza. Ese será el pistoletazo de salida definitivo para que un nuevo Celta de Vigo que otra vez afronta tres competiciones.

Para ese primer entrenamiento están citados 22 futbolistas. La lista es la siguiente: Hugo Sotelo, Iván Villar, Sergio Carreira, Pablo Durán, Iago Aspas, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Miguel Román, Álvaro Núñez, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ferran Jutglà, Matías Vecino, Andrei Radu, Aleix Febas, Javi Galán, Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez.

Quedarían los internacionales. Son los casos de Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui, que se unirán al grupo el próximo lunes, mientras que Carl Starfelt y Borja Iglesias, este último aún en competición, lo harán en las próximas semanas.