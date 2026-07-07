Los trece jugadores del Celta de Vigo que han jugado en un Mundial: de Gabriel Alonso a Borja Iglesias

El Panda fue el último en añadirse a esa lista de ilustre después de saltar al terreno de juego en los instantes finales del Portugal-España de octavos de final

Borja Iglesias disfrutó este lunes de sus primeros minutos sobre el terreno de juego en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero de la selección española entró en el terreno de juego en los instantes finales del choque de octavos de final ante Portugal y eleva a trece los jugadores del Celta de Vigo que a lo largo de la historia han participado en la Copa del Mundo.

El Panda se une así a Carl Starfelt en este torneo. El sueco también jugó con Suecia a lo largo del Mundial, aunque únicamente fueron 25 minutos del choque contra Japón. En cualquier caso los dos engrosan la lista de ilustres futbolistas del Celta de Vigo que han participado sobre el verde en un torneo de esta enjundia.

Trece más cuatro casos particulares en el Celta de Vigo

Son trece futbolistas, según señala @AfoutezaRCCelta, los que han jugado un Mundial militando en el Celta de Vigo. La lista la componen Gabriel Alonso, Jorge Otero, Santiago Cañizares, Goran Djorovic, Dan Eggen, Valery Karpin, Juanfran García, Pablo Cavallero, Iago AspasPione Sisto, Maxi Gómez, Carl Starfelt y Borja Iglesias.

Hay cuatro casos más que son particulares. Son el ecuatoriano Iván Kaviedes, el sudáfricano Benni McCarthy, el sueco John Guidetti y el mexicano Orbelín Pineda. Los cuatro jugaron un Mundial perteneciendo al Celta de Vigo, aunque lo hicieron estando cedidos en otros equipos.

Gabriel Alonso fue el pionero con España en el Mundial de Brasil 1950

El pionero fue Gabriel Alonso, quien disputó con la selección española el Mundial de Brasil 1950. España logró un meritorio cuarto puesto en aquella cita, la mejor durante mucho tiempo, y el futbolista del Celta de Vigo participó hasta en seis partidos. Luego habría que esperar 44 años para encontrar el siguiente jugador celeste en una Copa del Mundo.

Fue en Estados Unidos 1994 y fueron dos. El portero Santiago Cañizares y el defensa Jorge Otero fueron seleccionados por Javier Clemente para jugar con la selección española que llegó hasta cuartos de final. Los dos jugadores del Celta de Vigo tuvieron presencia en el campeonato sobre el terreno de juego.

Los primeros extranjeros del Celta de Vigo en jugar un Mundial

Los siguientes fueron en Francia 1998. Curiosamente por primera vez jugadores extranjeros del Celta de Vigo participaban en el Mundial. Goran Djorovic jugó con la selección de Serbia, mientras que Dan Eggen hizo lo propio con Noruega.

El ruso Valery Karpin, el español Juanfran García y el argentino Pablo Cavallero se estrenaron en Mundial en 2002, la cita que se disputó entre Japón y Corea del Sur. Fue un torneo con amplia representación del Celta de Vigo, porque hasta siete jugadores del equipo estuvieron en la cita mundialista.

Iago Aspas, en el Mundial 2018 de Rusia

Con los paréntesis de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en 2018 hubo tres representantes nuevos del Celta de Vigo sobre los terrenos de juego en la Copa del Mundo celebrada en Rusia. Se trataba de Iago Aspas, con España; Pione Sisto, con Dinamarca; y Maxi Gómez. A ellos habría que unir ahora los señalados Carl Starfelt y Borja Iglesias, que hicieron los propio en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.