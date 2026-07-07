Félix Auger-Aliassime - Novak Djokovic: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Zverev en Wimbledon 2026

Félix Auger-Aliassime y Novak Djokovic disputan el duelo estrella de cuartos de final de Wimbledon, del que saldría hipotéticamente el rival de Sinner

Si hay un duelo de cuartos final de Wimbledon que se esperaba tras la eliminación prematura de Daniil Medvedev, que impedía su enfrentamiento con Jannik Sinner, ese era el que podía enfrentar al canadiense Félix Auger-Aliassime, tercer cabeza de serie, ante un Novak Djokovic que, pese a tener peor ránking, cuenta para todos como el gran candidato para estar en la final junto a Sinner y Zverev.

El tenista serbio ha dejado alguna duda en las rondas anteriores, en las que ha perdido varios sets, pero llega una vez más a estas alturas de torneo y el exnúmero uno suele ir a más conforme pasan las rondas. Sólo el cansancio y desgaste propios de los 39 años que tiene pueden pasarle factura. Aunque enfrente tendrá un rival trece años más joven, pero que llega tras un maratoniano partido a cinco sets ante el español Alejandro Davidovich.

Djokovic se jugó ante Safiullin el poder ser descalificado, pero luego se rehízo y ganó en cuatro sets. También cedió alguno frente a Arthur Rinderknech y Wu Yibing, y sólo pudo tener un partido plácido en segunda ronda, frente al griego Stefanos Tistsipas.

Ahora se las ve con uno de los pocos tenistas a los que no gana el cara a cara, aunque tampoco se enfrentan desde hace cuatro años. Djokovic y Auger-Aliassime sólo se han cruzado en dos ocasiones. En la primera, en los cuartos de final del Master 1.000 de Roma 2022, ganó el serbio en dos sets; pero luego perdería ese mismo año en la Laver Cup que sirvió de despedida a Roger Federer y que acabó apuntándose el equipo Resto del Mundo, del que formaba parte el canadiense.

Un duelo fue sobre tierra y el otro en pista rápida, por lo que este cruce en hierba es novedoso para ambos. Auger-Aliassime ha demostrado desenvolverse bien en ella, pero éste es 'territorio Djokovic' y ahí es muy peligroso.

¿A qué hora se juega el Félix Auger-Aliassime - Novak Djokovic?

El partido entre Félix Auger-Aliassime y Novak Djokovic correspondiente a los cuartos de final masculinos de Wimbledon 2026 tendrá lugar este martes 7 de julio. El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista central, por lo que el choque se prevé que comience en torno a las 18:00 horas -hora peninsular española-. Todo depende de cuánto dure el duelo entre Jessica Pegula y Coco Gauff que abre esa pista a las 14:30 y lo que tarden en acabar Zverev y Lehecka. El alemán ganaba dos sets a cero e iban 3-3 en el tercer set, por lo que puede durar muy poco o alargarse hasta un quinto set.

Dónde ver por TV y online el partido de Félix Auger-Aliassime y Novak Djokovic en Wimbledon 2026

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En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.