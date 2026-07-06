Novak Djokovic se juega la descalificación en Wimbledon

El serbio repite la acción que le costó la expulsión del US Open 2020 el mismo día en que una tenista era descalificada en el torneo júnior de Wimbledon por ese motivo

Novak Djokovic no deja nunca indiferente a nadie y menos aún en un torneo de Wimbledon que, pese a su trayectoria, sigue viendo sus partidos con ese amor-odio que siempre rodea todo lo que hace el tenista serbio. En su duelo de primera ronda contra Wu Yibing ya se encaró en más de una ocasión con los espectadores, que apoyaban al más débil al grito de "wuuuu".

Pero ha sido en el choque de cuarta ronda ante Roman Safiullin cuando la ha liado. Después de que el ruso se pusiera 4-2 en el tercer set y el público celebrara que el partido tuviera visos de alagarse, Djokovic se molestó y mandó con fuerza la pelota a la otra pista, con riesgo de haberle dado a alguien, lo que pudo provocar su descalificación.

Así lo advertía Andy Roddick en su podcast, donde recordó lo ocurrido en 2020, cuando Djokovic fue descalificado en el US en octavos de final, ante Pablo Carreño, por una acción similar que le dio a un juez de línea. En Wimbledon, tras el episodio con Safiullin, el público cargó contra él y, pese a que antes ya había sido amonestado por el árbitro con un warning, éste no consideró esta acción como merecedora de una segunda amonestación, que le habría costado puntos.

Roddick temió que se repitiera lo de 2020 en el US Open

"Novak estuvo algo nervioso. En el tercer set se puso agresivo. Él mismo dijo en su rueda de prensa posterior al partido que probablemente se pasó de la raya. Le rompieron el servicio y lanzó la pelota al otro lado de la pista, hasta la valla, y la atravesó por completo. O sea, no había recogepelotas cerca. Fue otra vez hacia la valla, pero, en fin, me recordó a aquel US Open cuando lanzó una pelota contra la valla", señalaba Andy Roddick en su podcast 'Served'.

"Por un momento pensé: ‘Salió de su raqueta’; y pensé: ‘Oh, Dios mío’. Ya sabes, todo puede ir bien y luego algo sale mal, pero él juega mejor cuando tiene una oportunidad de encontrar esa energía negativa", recordaba Roddick sobre cómo le suelen beneficiar a Djokovic esa pérdida de papeles.

Esa posibilidad de ser sancionado la pudo vivir muy de cerca, ya que ese mismo día ha sido descalificada en Wimbledon una joven promesa de 15 años que jugaba el torneo júnior y que tiró la raqueta, con la mala suerte de que rebotó y se fue hacia el público. No hizo daño a nadie, pero el reglamento indica que si eso ocurre y toca a alguien, la descalificación es automática.

Djokovic, enfadado consigo mismo

Novak Djokovic no estaba contento al final del partido, aunque no era por esa acción, sino por el juego que había desplegado ante Safiullin. "No es físico, solo se trata del juego. El físico estuvo más o menos bien. En cuanto al juego, no disfruté mi tenis. También se debe a que él me puso mucha presión, jugando bien. Tuve algunos problemas para encontrar mi juego, el nivel deseado que estoy buscando y que tuve en la segunda ronda particularmente. Pero una victoria es una victoria, aunque ganes feo. Ojalá pueda mejorar desde aquí", señaló el ganador de 24 Grand Slam.

Djokovic dejó claro que no se conforma con ganar, sino que quiere hacerlo de la mejor forma. "No me he sentido muy bien en la pista, así que me sentí aliviado al salir de ella y conseguir la victoria. Para ser honesto, la satisfacción y el disfrute no formaron parte de la victoria. Claro que estoy aliviado y feliz de haber ganado, pero no lo he disfrutado. (…) Soy un perfeccionista. Siempre quiero el mejor juego. No siempre es posible y a veces es difícil aceptarlo para mí y lidiar con ello. Siempre es un poco así justo al salir de la cancha. Necesito, simplemente, seguir adelante, aprender y ser mejor la próxima vez", estimó Novak Djokovic.