Rafa Jódar se da de baja de su próximo compromiso y perfila su nueva hoja de ruta

El torneo de Washington, un ATP 500 que se disputa la última semana de julio, sería la próxima cita en la que participara

"Ahora no sé los planes. Tengo que ver con mi padre las siguientes semanas. Volveré a Madrid para la recuperación, entrenar y a partir de ahí ver los torneos que interesa jugar". Las palabras de Rafa Jódar nada más acabar su participación en Wimbledon el pasado viernes dejaban en duda cuál sería el siguiente paso en su carrera.

Con la posibilidad de entrar en todos los grandes torneos de aquí en adelante, el tenista madrileño meditará qué hacer en lo que será su regreso a Estados Unidos, el país en el que fraguó su llegada a la élite. Primero, con la consecución del US Open júnior hace dos años; luego, con su paso por la Universidad de Virginia y sus triunfos en el circuito ATP Challenger; y, finalmente, con los 'wild cards' que recibió a principio de temporada en varios torneos y su salto a Top-100 en el Miami Open.

El resto fue historia. La gira de tierra batida le lanzó al estrellato, acrecentado en España por la necesidad de tener un referente tras la baja por lesión de Carlos Alcaraz durante los últimos meses.

A la espera de que aparezcan las primeras listas de inscritos de los torneos norteamericanos, Rafa Jódar ya ha dado su primer aviso de lo que va a hacer. Ya no estaba inscrito en ninguno de los cuatro torneos sobre tierra batida que se van a jugar a continuación de Wimbledon. Y ahora, también se ha dado de baja de la Copa del Rey de Huelva, que iba a jugar la próxima semana y en la que se iba a enfrentar en semifinales al navarro Iñaki Montes de la Torre.

Jódar se olvida de la tierra y se concentra en la pista rápida

Su ausencia en Huelva significa que deja definitivamente atrás la tierra batida y, lógicamente, la hierba, para concentrarse completamente en la temporada de pista rápida que comienza con los torneos de Washington y Los Cabos. Todo apunta a que jugará el primero de ellos, ya que aunque en un principio, Jódar estuvo apuntado en el torneo de Los Cabos, luego rectificó para inscribirse en el de la capital federal -que es la misma semana-, en parte condicionado por un compromiso que tiene con la Universidad de Virginia, donde cursó sus estudios.

A partir de ahí hay poco donde elegir, ya que vienen los dos Masters 1.000 (Toronto y Cincinnati) antes de afrontar el US Open, un torneo que tiene muchas ganas de jugar después de haber ganado allí como júnior. "Quiero intentar hacerlo lo mejor posible, ir torneo a torneo e intentarme cuidar lo mejor porque sé que hay muchos torneos todavía por delante y no quiero lesionarme", señalaba recientemente.

Lo que haga a partir de ahí será una incógnita. Lógicamente, todo pasa por Asia, pero eso aún queda muy lejos en as previsiones del tenista madrileño y de su padre, que es con el que confecciona todo el calendario.