Rafa Jódar la lía con su hoja de ruta y Wimbledon se teme lo peor

El tenista madrileño se había inscrito para disputar dos torneos en la misma semana y, finalmente, ha tenido que decantarse por uno de ellos. Ahora, tiene un dilema en su cabeza con el Grand Slam británico

Rafa Jódar no se esperaba la ascensión tan rápida que ha tenido en su primer año en el circuito ATP. Por eso y por la inexperiencia tal vez, el madrileño la ha liado con su hoja de ruta marcada para este 2026.

Concretamente, ha sido planificando su gira norteamericana de pista dura cuando el tenista español se ha cometido un error: apuntarse a dos torneos que se disputan la misma semana.

Hace unos meses, Jódar confirmó su participación en el ATP 250 de Los Cabos 2026, algo muy celebrado por los mexicanos en su día. Sin embargo, esta semana ha anunciado que disputará el ATP 500 de Washington. Y el problema es que ambos se disputan en la misma fecha.

Así, la propia organización del torneo de Los Cabos ha tenido que rectificar su cartel sabiendo que el español elegiría Washington al ser un evento de categoría superior y que, por lo tanto, reparte más puntos.

De esta forma, la presencia de la nueva revelación del tenis español en tierras mexicanas tendrá que esperar, al menos en dicho certamen.

Wimbledon espera la decisión de Rafa Jódar

Y antes que todo eso, llega Wimbledon. El Grand Slam británico está impaciente por saber si contará con el madrileño o no ante la expectación que ha generado en los últimos meses y que está haciendo llevar de mejor manera la ausencia de Carlos Alcaraz en el torneo.

Ya ha pasado más de una semana desde que anunciara por sorpresa que se bajaba del ATP Queen’s por unas molestias en la zona abdominal. Posteriormente, Jódar también comunicó que no participaría en el ATP Eastbourne, por lo que se quedaría sin previa para el 'Major' londinense.

Según apunta el diario Marca, Rafa ha viajado ya a Londres para probarse y resolver el dilema que tiene en su cabeza ahora mismo: forzar y disputar Wimbledon por primera vez entre los mayores o reservarse para la gira sobre pista dura.

Cabe recordar que dicho certamen dará el pistoletazo de salida el próximo lunes 29 de junio, por lo que no le quedan muchos días a Jódar para decidirse. Además, de participar lo haría como cabeza de serie número tres, por lo que se evitaría enfrentarse a otro cabeza de serie hasta la tercera ronda.

Rafa Jódar es una incógnita en hierba

Probarse en hierba es otro de los alicientes que tiene Rafa Jódar para jugar en Wimbledon. De hecho, el tenista madrileño confesó antes de caerse en Queen's que era una superficie un tanto desconocida para él: "No he jugado mucho, pero creo que puedo hacerlo bien. Me estoy acostumbrando esta semana con los entrenamientos. Tienes un mes para jugar en esta superficie, y si no participas en los torneos , nunca jugarás en ella".

El de Leganés ha forzado su maquinaria en los tres meses. Hasta cuatro torneos ha disputado, en los que ha logrado sumar 19 victorias en 23 partidos. Unas cifras impensables al comienzo de este curso y que le han hecho ganarse la etiqueta de uno de los jugadores revelaciones del año. La hierba desgasta mucho, según los expertos, y le podría dejar muy tocado para la gira norteamericana. Pero, por otro lado, también desea probarse en ella. Rafa tendrá que elegir esta semana.