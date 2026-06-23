Sinner y Djokovic miden sus fuerzas antes de Wimbledon

El italiano es una máquina de ganar títulos pero también de generar ingresos. En 2026 sus números bancarios están siendo escalofriantes

Sinner es una máquina de hacer dinero. El italiano es el número uno del mundo en el ranking ATP y también en la clasificación económica del tenis mundial.

El tenista transalpino, según un análisis difundido por la Gazzetta, genera una media de 1.403 euros por cada minuto disputado en competición durante 2026.

Y dicho dato se refiere exclusivamente al dinero obtenido a través de premios deportivos, es decir, según sus logros en los torneos que participa y sin contar con los ingresos publicitarios.

¿Cuánto gana Sinner en publicidad?

Sin embargo, Sinner genera mucho más fuera de la posta con sus acuerdos publicitarios. Actualmente, se estima que genera más de 25 millones de dólares anuales. El de San Candido tiene acuerdos con empresas como Nike, Rolex, Gucci, Lavazza, Head o Alfa Romeo.

Detrás del italiano es Carlos Alcaraz quien más genera en términos publicitarios, por lo que su batalla en el ranking también continúa fuera del circuito.

Djokovic va a por Federer

Novak Djokovic sigue haciendo historia y batiendo récords en el ranking ATP. El serbio se ha convertido en el segundo jugador de todos los tiempos que llega a 1.000 semanas dentro del top-20 de dicha lista.

Por delante, sólo tiene a Roger Federer, que es el otro que ha conseguido semejante registro. Sin duda, un dato que refleja la regularidad mantenida por el balcánico a lo largo de su carrera.

La próxima cita entre Djokovic y Sinner

Wimbledon se acerca y todos los focos apuntan a dos nombres: Jannik Sinner y Novak Djokovic. Ambos son los grandes favoritos para ganar el Grand Slam británico ante la ausencia del propio Carlos Alcaraz.

Y como tanto el serbio como el italiano han decidido no disputar ningún torneo previo a este 'Major', han aceptado formar parte del Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo de exhibición previo que les servirá para coger rodaje.

Ambos tenistas cayeron casi a las primeras de cambio en Roland Garros. El transalpino lo hizo en segunda ronda y el balcánico en tercera, por eso ahora han decidido centrarse en su preparación física más allá de coger sensaciones en la hierba.

Será este miércoles cuando regresen a la acción en este mini torneo que cuenta con un cartel de lujo y en el que figuran tenistas como Karen Khachanov o Cameron Norrie.

Así es el Giorgio Armani Tennis Classic

El torneo no se llevará a cabo en las instalaciones de Wimbledon, sino en el London's Hurlingham Club del 23 al 27 de junio. Además de los tenistas anteriormente citados, otros conocidos como Flavio Cobolli (reciente finalista de Roland Garros) o Luciano Darderi también participarán junto al resto de confirmados: Ben Shelton, Tommy Paul, Casper Ruud, Jiri Lehecka, Learner Tien o Giovanni Mpetshi-Perricard.

Serán Tien y Perricard darán el pistoletazo de salida al torneo mañana mismo, a partir de las 18:00h. Será una buena puesta en escena para conocer el estado de forma de Djokovic y Sinner, después de los problemas físicos del tenista italiano en Roland Garros y las pruebas a las que tuvo que someterse a su llegada a Italia.