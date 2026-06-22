Sinner se distancia aún más de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar y Davidovich bajan en el ranking ATP

El italiano ha aumentado esta semana su distancia con el español, quien debió defender su corona en Queen's y no pudo por culpa de la lesión que sufre en su muñeca derecha

Han estado dos años acaparando casi todas las finales, pero ahora todavía no se sabe cuándo podrán volver a coincidir en una de ellas. La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por ser el número uno del mundo está quedando algo descafeinada en 2026 ante la lesión sufrida por el murciano en el Conde de Godó.

Lo cierto es que todavía no se sabe con exactitud la fecha de la reaparición del tenista de El Palmar. Y mientras tanto, Sinner sigue consolidándose en la cima del ranking ATP. Sin ir más lejos, esta semana ha aumentado ya su ventaja respecto al español, quien no ha podido defender el título en el torneo de Queen's.

Así queda el ranking ATP tras lo sucedido en Queen's y en Halle

El gran beneficiado de la semana dentro del top 10 ha sido Taylor Fritz, finalista en la hierba alemana de Halle ante Frances Tiafoe. El estadounidense ha subido al séptimo puesto.

Sinner domina la lista con 13.450 puntos, 3.990 más que Alcaraz (9.460), que perdió 500 por su ausencia, en tanto que el alemán Alexander Zverev es tercero con 7.190 por delante del canadiense Felix Auger-Aliassime (4.440), el estadounidense Ben Shelton (4.160) y el australiano Alex de Miñaur (4.110).

Taylor Fritz progresa hasta el séptimo puesto (3.915) y el ruso Daniil Medvedev baja dos (3.580). Entre ambos está el serbio Novak Djokovic (3.760), en tanto que Tiafoe, ganador en Halle, mejora siete plazas y es decimonoveno (2.180), y el argentino Francisco Cerúndolo, vencedor en Queen's, sube seis y es vigésimo primero (2.110).

Alejandro Davidovich y Rafa Jódar bajan cada uno tres plazas, lo que les sitúa en los puestos 25 y 26, respectivamente; Jaume Munar retrocede al 44, Martín Landaluce al 58, Pablo Carreño al 71 y Dani Mérida al 85.

Cerúndolo hace historia en Queen's

El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, se proclamó campeón de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al estadounidense Tommy Paul por (4)6-7, 6-4 y 6-3, en la final más larga de la historia.

El porteño, que sumó su quinto título ATP y el segundo en hierba, se repuso tras perder el primer set y dio la vuelta al marcador para cerrar el encuentro en la quinta bola de partido después de tres horas y cuatro minutos de partido y convertirse en el primer argentino en ganar este torneo.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, ya derrotó al estadounidense en la final de Eastbourne, que también se juega sobre hierba, en 2023 y en Queen's, en el mismo año.

El encuentro comenzó de la mejor forma para el argentino al conseguir una rotura de servicio en el juego inaugural, pero con 5-4 y saque a favor no pudo cerrar el set, que se tuvo que decidir en la muerte súbita, momento en el cual el estadounidense mostró su mejor tenis.

Paul aprovechó la buena dinámica y se puso por delante en la segunda manga gracias a un 'break' en el quinto juego. Sin embargo, a pesar de que todo parecía perdido, Cerúndolo sumó cinco juegos consecutivos para mandar el duelo al set definitivo.

Con una pista central abarrotada, ambos tenistas mantuvieron el saque, hasta que en el sexto juego, el argentino aprovechó rompió el saque de su rival para ponerse por delante.

Al resto, Cerúndolo desaprovechó tres bolas de partido, pero con el servicio, pudo cerrar el encuentro para proclamarse campeón del torneo de la capital británica.