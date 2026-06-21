Zverev sorprende antes de Wimbledon: "Me he inyectado más insulina de la que debía"

Tras ganar Roland Garros, el germano se ha quedado a las puertas de una nueva final. Y tras el partido señaló el motivo de su derrota ante Taylor Fritz

Alexander Zverev sufrió una remontada ante el estadounidense Taylor Fritz (6-7, 6-4, 7-5) en la primera semifinal del torneo ATP 500 de Halle (Alemania) y no ha podido seguir con las buenas sensaciones que traía de Roland Garros, donde ganó su primer Grand Slam.

El alemán, que ejercía de local y de primer cabeza de serie del cuadro, se ha quedado a las puertas de una nueva final que le hubiera hecho llegar con mucha más confianza a Wimbledon.

Y al finalizar el partido, el germano sorprendió a todos justificando su derrota: el sensor que mide su diabetes le falló: "No creo que haya motivos para preocuparse de cara a Wimbledon. Mi espalda se bloqueó un poco, pero esa no fue la razón principal de la derrota. Tuve problemas enormes con el azúcar porque el sensor que utilizo me dio una lectura completamente incorrecta. Me indicó unos valores muy altos cuando en realidad estaban bajos, así que me inyecté mucha más insulina de la que debía".

En este sentido, especificó cómo fue su tratamiento durante dicha semifinal: "Durante el partido, o más bien durante los primeros 45 minutos, tuve que consumir cerca de 350 gramos de azúcar. Me sentía absolutamente horrible. Esa fue realmente la razón por la que físicamente no estaba presente en el segundo set y también me costó muchísimo en el tercero. Aun así luché, lo di todo y al final también hay que reconocer que Taylor ganó merecidamente. Hoy jugó mejor que yo. Estuvo más presente, más fresco, se movió mejor y mereció la victoria".

Una situación insólita para Zverev

"Es la primera vez que me ocurre algo así. Llevo utilizando este tipo de sensores desde 2016 o 2017 y en nueve años nunca había visto un error tan grande. Después del segundo set los médicos estuvieron trabajando sobre mi espalda, pero el verdadero problema era otro. Si alguien revisa el partido verá que estuve bebiendo una bebida de glucosa tras otra constantemente", ha asegurado el tenista germano.

Y lo peor de todo es que se veía capaz de ganar a Fritz: "La decepción existe porque siento que mi tenis estaba ahí, pero por otros motivos no pude mostrarlo. Las últimas veces que jugué contra Taylor él fue mejor tenista que yo, pero hoy sentía que mi nivel estaba ahí. Simplemente no estaba físicamente capacitado para demostrarlo en la pista".

Motivado para Wimbledon

Pese a esta derrota, su papel en Halle ha sido bueno y el alemán se marcha con sensaciones muy positivas antes de encarar su siguiente 'Major': "Ya estoy mirando un poco hacia Wimbledon y siento que he mostrado un tenis realmente bueno sobre hierba esta semana. He jugado buenos partidos y eso es lo principal para mí. Todo lo demás ahora mismo es secundario. En el tenis siempre digo que incluso cuando las cosas van bien hay que tener memoria corta, porque el siguiente torneo ya está aquí. Wimbledon empieza prácticamente de inmediato. Voy a hacer todo lo posible para prepararme bien y jugar también allí un buen tenis".

"Para mí los torneos de preparación siempre ayudan. Yo necesito competir antes de un Grand Slam. Jannik es diferente. Él ya ha ganado el Open de Australia sin jugar torneos previos, incluso más de una vez. Hay jugadores que funcionan así. Roger Federer tampoco necesitaba torneos de preparación y ganó muchísimos Grand Slams de esa manera. Pero yo soy alguien que necesita ritmo de competición. Creo que Jannik no lo necesita porque ya lo ha demostrado muchas veces en Australia", finalizó Zverev.