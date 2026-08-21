Fernando Alonso manda un aviso en los entrenamientos Libres de Zandvoot de lo que Aston Martin puede dar

Antonelli lideró la única sesión de entrenamientos del fin de semana, pero se prevé mucha igualdad entre Mercedes, McLaren y Ferrari en este Gran Premio de Países Bajos 2026

Había mucha expectación por ver lo que podía hacer Aston Martin en los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos 2026. Y los monoplazas verdes no han defraudado. La incorporación del nuevo motor Honda debía darles un nuevo impulso y apenas tenían tiempo para probarlo, ya que sólo disponían de esta sesión, pues al ser un fin de semana de carrera al sprint, esta tarde ya se disputará directamente la clasificación para esa prueba.

Por eso, aunque los resultados no fueran concluyentes y tendrán que probar mucho más y ver cómo evoluciona el fin de semana, la primera sensación es positiva. Fernando Alonso se confirmó en la lucha por la zona media y llegó, en algún momento de la sesión, a ser el octavo en pista.

Luego, la realidad le devolvió a unas posiciones cercanas a las que ya ocupó en Hungría (12º), pero su coche está ahora a segundo y medio de la cabeza cuando antes nunca bajaba de los tres o cuatro segundos, según gran premio y está a pocas décimas de poder pelear por la Q3. De hecho, el Red Bull de Max Verstappen acabó justo por delante y superó al otro piloto que este fin de semana corre con la escudería energética, Liam Lawson.

El piloto asturiano señaló antes de subir al coche este fin de semana que esperaba del 'nuevo' Aston Martin "alguna mejora en términos de potencia, manejabilidad y aquellas cosas que nos han faltado hasta ahora". Algunas de ellas parece estar encontrándolas.

Mucha igualdad entre Mercedes, McLaren y Ferrari

Los libres dieron para sacar pocas conclusiones, dado que se hicieron muchas pruebas y se probaron varios compuestos de neumáticos, pero lo que está claro es que se va a vivir una lucha intensa en Zandvoort y que hay mucha igualdad.

A poco de acabar la sesión, las siete primeras plazas las ocupaban siete escuderías diferentes, con el Alpine de Gasly y el Audi de Hulkenberg sorprendiendo.

Antonelli marcó el mejor tiempo y mandó un aviso a sus rivales, pero tanto Mercedes, como McLaren y Ferrari están en dos décimas y cualquier detalle puede cambiarlo todo a partir de ahora, ya que lo que queda en todo el fin de semana es competición: clasificaciones y carreras.

Carlos Sainz, por su parte, acabó último, a casi tres segundos y medio de Antonelli y a dos de Fernando Alonso. Su Williams es, ahora mismo, el segundo peor coche en plena pelea con los Cadillac y, a corto plazo, no parece que vaya a poder salir de ahí.

Resultados FP del GP de Países Bajos 2026 de Fórmula 1

1. A. Antonelli (Mercedes) 1:12.949

2. L. Norris (McLaren) +0.121

3. G. Russell (Mercedes) +0.125

4. L. Hamilton (Ferrari) +0.190

5. C. Leclerc (Ferrari) +0.289

6. O. Piastri (McLaren) +0.659

7. N. Hulkenberg (Audi) +0.835

8. P. Gasly (Alpine) +0.962

9. G. Bortoleto (Audi) +1.043

10. A. Lindblad (Racing Bulls) +1.336

11. M. Verstappen (Red Bull) +1.376

12. F. Alonso (Aston Martin) +1.562

13. F. Colapinto (Alpine) +1.877

14. L. Lawson (Red Bull) +1.912

15. O. Bearman (Haas F1) +1.925

16. E. Ocon (Haas F1) +1.948

17. Y. Tsunoda (Racing Bulls) +2.161

18. L. Stroll (Aston Martin) +2.250

19. A. Albon (Williams) +2.408

20. V. Bottas (Cadillac) +2.631

21. S. Pérez (Cadillac) +2.751

22. C. Sainz (Williams) +3.396