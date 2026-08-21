Real Betis - Real Sociedad: alineaciones probables del partido de la Liga Ea Sports

Los verdiblancos y donostiarras se ven las caras este viernes en el estadio de La Cartuja en el primer partido de la temporada para los dos, después de que aplazaran sus respectivos compromisos de la primera jornada

El Real Betis y la Real Sociedad arrancan sus respectivas temporadas este viernes con el duelo que les enfrenta en La Cartuja a partir de las 21.00 horas. Un partido que, curiosamente, corresponde a la segunda jornada de LALIGA, después de que en los dos casos sus partidos de la primera jornada quedarán aplazados. Duelo de equipos europeos que nuevamente quieren estar en la zona alta de la clasificación esta temporada y repetir clasificaciones continentales.

En el caso del Betis la campaña tiene el atractivo añadido de que nuevamente jugará en la Champions League, lo que genera una ilusión especial en los aficionados que quieren comenzar el curso con una victoria en su estadio, por segundo año La Cartuja. Los visitantes, por su parte, son los actuales campeones de la Copa del Rey y tendrán presencia en la Europa League. Dos equipos que suelen ofrecer atractivos partidos y que en este final de agosto, aún con mercados abiertos, se ven las caras.

Son 21 convocados en el Betis y dos de los fichajes apuntan a la titularidad

Con una plantilla que aún registrará novedades, la convocatoria del Betis para el partido cuenta con 21 efectivos. No llega a tiempo Ez Abde, que no está disponible, así como los lesionados Diego Conde, Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal. Tampoco José Antonio Morante, con algunas molestias, ni Gonzalo Petit, que además de sus problemas físicos no está inscrito. Troy Parrott, ya en Sevilla, deberá primero ser oficializado como fichaje y su debut quedará para más adelante.

Así, la alineación del Betis contará con Álvaro Valles en la portería. El lateral derecho, recuperado de los problemas físicos del último amistoso, será para Héctor Bellerín. Fran García debutará en partido oficial con los verdiblancos para ocupar el flanco izquierdo. Natan es un fijo en el centro de la zaga, la otra plaza se la disputan Diego Llorente y Marc Bartra, con más probabilidades para el primero.

Facundo Bernal, otro de los fichajes del Betis, actuará probablemente en el doble pivote junto a Marc Roca. Por delante de ellos estaría Pablo Fornals en posiciones más adelantadas, toda vez que por lo visto en pretemporada Isco Alarcón quedaría inicialmente en el banquillo. Antony ocupará la derecha en la clásica línea de tres mediapuntas, mientras que Rodrigo Riquelme, ausente de la lista Abde, tiene todas las papeletas para actuar por la izquierda. Arriba el delantero centro será el Cucho Hernández.

Una Real Sociedad sin fichajes

La Real Sociedad, por su parte, acude a La Cartuja sin fichajes en este mercado de verano después de que, por ejemplo, se cayera a última hora el de Nayef Aguerd. La gran noticia para el cuadro vasco fue la renovación por un año más de su técnico Pellegrino Matarazzo. Los donostiarras cuentan con tres lesionados para el primer partido. Son los casos de Jon Gorrotxategi, Gonçalo Guedes y Álvaro Odriozola.

La portería de la Real Sociedad ante el Real Betis, salvo sorpresa, será para Álex Remiro. En el lateral derecho podría estar Mikel Aramburu, para que el izquierdo fuera para Sergi Gómez. La pareja de centrales apunta a que será la formada por Jon Martín junto con Zubeldia, aunque también podría tener opciones Beitia.

Más alternativas aparecen en el doble pivote, aunque el elegido podría ser el formado Sucic y Yangel Herrera. Si alguno de los dos no estuviera inicialmente su plaza sería para Turrientes. Con Kubo partiendo desde el costado derecho y Barrenetxea desde el izquierdo, la posición enganche sería para Carlos Soler. Arriba el que más opciones tiene de partida es el islandés Orri Óskarsson.

Real Betis-Real Sociedad: ficha técnica del partido

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernández.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergi Gómez; Sucic, Yangel Herrera; Kubo, Soler, Barrenetxea; y Óskarsson.

Árbitros: Isidro Díaz de Mera (castellanomanchego), con el madrileño Carlos Del Cerro en el VAR.