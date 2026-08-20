Matarazzo confirma las intenciones de la Real Sociedad en el mercado de fichajes

El técnico del cuadro donostiarra apuntó que regresar a La Cartuja, donde se medirá al Real Betis en la primera jornada, es un partido "completamente diferente" al de Copa del Rey del pasado curso

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo se estrenará en LaLiga EA Sports este próximo sábado a partir de las 21:00 horas en el Estadio de la Cartuja frente al Real Betis. Con el mercado de fichajes aún abierto y los donostiarras buscando un refuerzo para la zaga, los de Pellegrino afrontan la primera jornada del campeonato sin Oyarzabal aunque el internacional español si está en la convocatoria.

Pellegrino Matarazzo fue cuestionado sobre la búsqueda de un defensa en el mercado de fichajes y el técnico confirmó que en San Sebastián están trabajando en ello: "Estamos trabajando en ello. Tenemos que tomar decisiones inteligentes. Son decisiones complicadas porque también pensamos en el futuro de los jugadores a los que queremos traer". Un defensa que pudo llegar y que tras pasar el reconocimiento médico se descartó fue Aguerd.

Pellegrino Matarazzo se moja sobre el fichaje rechazado de Aguerd

Pellegrino Matarazzo 'traicionó a sus principios a la hora de hablar de Aguerd y explicó las conversaciones que mostró con el jugador en los días previos a que se rompiese su llegada a la Real Sociedad: "No suelo hablar de jugadores que no son de la Real, pero voy a hacer una excepción con Aguerd. Tuve una conversación con él diez días antes del reconocimiento médico. Después de hablar con el doctor tras el reconocimiento médico, pensamos que no era una buena opción firmarle".

Sin dejar atrás la defensa, Matarazzo se mostró crítico sobre el número de goles encajado por su equipo en los últimos partidos de la pretemporada: "Hemos trabajado mucho en el aspecto defensivo. Hemos concedido cinco goles en los últimos dos goles. Muchos de ellos no han sido por un fallo en la estructura defensiva. Hemos trabajado también en la variación a la hora de presionar y que sea una presión controlada y balanceada. También hemos dado mucha importancia al balón parado, que era uno de los mayores problemas el año pasado. Buscamos mejorar con los jugadores que tenemos y ya veremos lo que vendrá de aquí en adelante".

Oyarzabal no está para jugar contra el Real Betis

Entrando ya en lo que le viene de manera inmediata a la Real Sociedad, Matarazzo descartó a Oyarzabal para salir de inicio ante el Real Betis: "No está para jugar de inicio. No ha entrenado lo suficiente y todavía necesita tiempo. Quizá para el partido contra el Madrid sea titular, pero para el del Betis, seguro que no". Hablando directamente sobre el rival, Matarazzo hizo públicas las conversaciones entre jugadores en las que apuntaron que uno de los duelos más difíciles que tuvieron el pasado año fue precisamente ante el Real Betis: "Tenemos dos partidos muy difíciles para empezar. Los jugadores hablaron entre ellos que uno de los peores partidos que tuvieron el año pasado fue contra el Betis. Queremos abandonar mañana Sevilla con una sensación completamente diferente a la del año pasado. Queremos competir bien contra un buen equipo. El plan ya está establecido y los jugadores ya lo conocen".

La vuelta a La Cartuja y el recuerdo de la final de Copa del Rey

Matarazzo se alejó del romanticismo que supone volver a La Cartuja, donde meses atrás, la Real Sociedad se coronó como campeona de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid: "Se que todavía está presente en la mente de muchos, pero no en la mía. El partido de mañana es completamente diferente a lo que vivimos en Copa. Estamos contentos de volver allí, pero solo para el partido y sin recuerdos de la Copa".

Por último lanzó un mensaje de optimismo sobre la preparación de sus jugadores de cara al debut ante el Real Betis: "Si no estamos preparados después de siete semanas, nunca lo vamos a estar. Los chicos están preparados, esa es mi sensación. Viajamos a Sevilla con la ambición de empezar la Liga fuertes y con la confianza de ganar. Los chicos están preparados para jugar".