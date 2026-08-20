El Betis recibe a la Real Sociedad con cinco bajas y con varios convocados que están pendientes de cerrar una salida

Pablo García sigue contando para Pellegrini a pesar de que su traspaso al Hull City está bastante encarrilado y, al igual que el canterano, Iker Losada o Nelson Deossa también aparecen en una lista a la que ha llegado Héctor Bellerín a pesar de la lesión de tobillo que sufrió frente al FC Inter

El Real Betis se estrena por fin en la campaña 26/27. Después de saltarse la jornada 1 de LaLiga EA Sports por la condición de Giovani Lo Celso como finalista del Mundial 2026, una visita al Valencia CF en Mestalla que recuperará el próximo martes, y de aprovechar para alargar la pretemporada con un amistoso extra, ante el FC Inter de Milán en la ciudad italiana de Bari (1-0), el conjunto verdiblanco recibe este viernes a la Real Sociedad en el sevillano Estadio de La Cartuja.

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En la previa de este duelo, correspondiente a la segunda jornada en la Primera división española, el técnico Manuel Pellegrini ha anunciado una lista de convocados en la que destacan la baja de Ez Abde, además de las cuatro ausencias obligadas, y la buena noticia de la recuperación de Héctor Bellerín. También están en la citación varios jugadores que se encuentran en la rampa de salida, como son Pablo García -cerca del Hull City-, Iker Losada o Nelson Deossa.

Bellerín llega a tiempo, pero Abde deberá seguir esperando para reaparecer

La principal novedad en esta primera convocatoria oficial del Betis es la ausencia de Ez Abde, que había encontrado en el aplazamiento de la primera cita liguera un margen extra de tiempo para recuperarse del desafortunado esguince en su rodilla derecha que sufrió en el último amistoso previo al Mundial 2026 y que le obligó a caerse de la concentración de la selección de Marruecos.

El extremo zurdo, que ha impuesto su deseo de jugar la UEFA Champions League con la camiseta de las Trece Barras a pesar de manejar varias ofertas interesantes, se ha entrenado al margen durante toda la pretemporada y ha encadenado las tres últimas sesiones reintegrado ya en la actividad colectiva. Sin embargo, no ha jugado ningún amistoso, deberá coger el ritmo poco a poco y Pellegrini ha apostado por darle unos días más; pero viene de firmar los mejores números de su carrera en la pasada 25/26 y su cercana vuelta es una gran noticia.

Otro de los jugadores que estaban en duda para el choque contra la Real Sociedad es Héctor Bellerín. El '2' del Real Betis sufrió una fuerte torcedura de tobillo en el choque del pasado sábado ante el Inter y no pudo ejercitarse junto al resto de sus compañeros en las tres primeras sesiones (domingo, lunes y martes). En la mañana del miércoles reapareció y este jueves ha vuelto a entrenarse con buenas sensaciones. El lateral catalán ha entrado en la lista, pero habrá que esperar a ver el once de Pellegrini para saber si está en condiciones para salir de titular o si se quedará en el banquillo de inicio dejando su sitio a Ángel Ortiz.

Aitor Ruibal, Diego Conde, Petit y Lo Celso completan la lista de bajas en el Betis para el debut liguero

Además de la de Abde, en el capítulo de bajas se mantienen las de los lesionados Aitor Ruibal, quien fue operado del menisco antes del verano y deberá esperar al menos dos o tres semanas más; el portero Diego Conde, que en su primera titularidad sufrió una luxación de hombro en el amistoso en Granada; y el joven delantero Gonzalo Petit, que sigue buscando otra salida como cedido y que lleva 10 días al margen por una dolencia en el muslo.

Tampoco está en la lista para recibir al conjunto donostiarra el antes mencionado Gio Lo Celso, quien prácticamente acaba de reincorporarse después de sus vacaciones posmundialistas y que además ha regresado aquejado de unas molestias musculares que por el momento le obligan a permanecer trabajando en solitario. Asimismo, sorprende ver cómo se caen de la lista los canteranos Rica Fúnez y José Antonio Morante, teniendo en cuenta las ausencias comentadas.

Los 21 futbolistas convocados por Pellegrini para el Betis - Real Sociedad

Así las cosas, la convocatoria al completo con los futbolistas citados en el Real Betis para el choque de este viernes contra la Real Sociedad está compuesta por los porteros Álvaro Valles y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Fran García y Junior Firpo; los centrocampistas Facundo Bernal, Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Nelson Deossa e Isco Alarcón; y los atacantes Antony dos Santos, Rodrigo Riquelme, Iker Losada, Pablo García y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.