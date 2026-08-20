Pellegrini pisa el freno con Abde, recupera a Bellerín, defiende a Isco y guarda un sitio para Lo Celso en su Betis

El entrenador del conjunto verdiblanco ha repasado el estado de la enfermería del Real Betis, que cuenta con cinco bajas seguras y varios tocados para recibir este viernes a la Real Sociedad en la jornada 2 de LaLiga EA Sports

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el mediodía de este jueves y ha analizado la previa del estreno oficial en la temporada 2026/2027 para el conjunto verdiblanco, que en la noche del viernes recibe a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Para este duelo, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, el técnico chileno...

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Bellerín llega a tiempo, pero Abde aún no

"Tenemos esos cuatro lesionados (Aitor Ruibal, Diego Conde, Gonzalo Petit y Gio Lo Celso) más Abde, que no entra en la lista de citación porque todavía le falta para recuperarse del todo de su rodilla. De todas las dolencias que tienen, los plazos de recuperación solamente lo puede hablar el cuerpo médico. No tengo yo el conocimiento ni la autoridad como para decir cuánto tiempo le puede quedar a cada uno. Para mí, todos son importantes y los que están disponibles son los tienen que sacar el partido adelante", ha explicado Pellegrini confirmando la presencia de Héctor Bellerín -y también la de Pablo García pese a estar cerca de salir-, pero descartando todavía al extremo marroquí.

El estado físico de Isco Alarcón

"Está recuperándose, ya sabíamos todos que iba a ser una lesión muy larga y lo ha dado todo para poder estar disponible. No está al cien por cien y es difícil dar una fecha en este tipo de lesiones en el cartílago, pero está en la lista de citados y ya veremos para cuántos está. Depende de muchos factores, pero Isco creo que se ha exigido para intentar llegar lo mejor posible para este primer partido".

"Lo ha logrado porque está en la lista de citados. No está para jugar los 90 minutos, pero hace siempre un juego muy importante para nosotros y va de a poco, quizás lentamente, pero mejorando". "¿Cuándo estará al cien por cien? Es muy difícil saberlo, porque es una lesión que no tiene un tiempo fijo de recuperación. El cartílago del tobillo tiene distintas reacciones de acuerdo a ciertas circunstancias, así que es difícil poder dar una fecha exacta".

Pellegrini cuenta con Lo Celso

El técnico del Betis confirmó que Lo Celso está de baja por unas molestias en los isquiotibiales a los que no quiso poner plazos y, sobre su incierto futuro, respondió con evasivas pero afirmando que cuenta con él. "Voy a contestar siempre lo misma sobre especulación y rumores. Lo Celso es un jugador importante del plantel. Lo que pueda salir en la prensa no quiere decir que vaya a suceder. Es un jugador importante y ya veremos qué pasa en el futuro", ha sentenciado sobre el argentino, poco predispuesto a cambiar de aires.

El partido contra la Real Sociedad

"Comienzo la temporada como he comenzado toda las temporadas de mi carrera: sabiendo que el presente es lo importante y lo que se haya hecho de aquí hacia atrás no tiene ningún valor ya. Hay que estar nuevamente en la competición, partido tras partido, intentando nuevamente conseguir objetivos. Es lo que nos hemos planteado siempre en el Betis en estos seis años anteriores. Por suerte se han conseguido objetivos importantes, quizás más allá de lo esperado. Y partimos ahora exactamente con la misma ilusión y con la misma exigencia personal", ha expresado antes del estreno oficial en La Cartuja después de que la hinchada haya batido el récord histórico de abonados.

"El equipo llega bien. Creo que se ha hecho una buena pretemporada, independientemente de los resultados. Creo que ha habido un espíritu y una exigencia personal que no es fácil ver cuando se viene de vacaciones. Me gusta la intensidad con la que trabaja el equipo y creo que llega en un buen momento para comenzar la temporada. La Real Sociedad, como ya sabemos, es un equipo que siempre ha sido un rival directo nuestro por las posiciones europeas. Recién ha ganado la Copa del Rey, va a jugar en Europa y tiene un plantel muy completo", ha analizado el técnico chileno.