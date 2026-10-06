Ana Peleteiro, ante la insistencia de Broncano en La Revuelta: "Romantizo la maternidad, pero no me gusta nada estar embarazada. El bebé me lo quita todo"

La atleta gallega ha pasado por el plató de La Revuelta y ha confesado que adora la maternidad, pero le horroriza el proceso que hay que pasar para disfrutar de ella

A Ana Peleteiro le encantan los niños, pero no los embarazos. Así de claro lo ha dejado en su entrevista concedida a David Broncano en La Revuelta.

La deportista gallega ha sido madre de su segundo hijo hace unos meses y ya tiene dos en común con su marido, Benjamín Compaoré (Lúa, nacida en diciembre de 2022, y León, nacido en julio de 2026) y, además, forma una familia numerosa junto a las tres hijas que Benjamín tiene de una relación anterior (Cassandra, Olympia e Iris).

Mientras algunas madres adoran gestar a sus bebés y disfrutan de los nueve meses que dura el embarazo, la de Ribeira ha padecido muchas molestias durante los mismos: "Yo me ahogaba estando embarazada todo el rato. Ahora ya empiezo a estar en forma otra vez".

Cuestionada sobre si le quitaba el aire el bebé, afirmó rotundamente: "Te lo quita todo. No me gusta nada estar embarazada. No lo romantizo en absoluto".

David Broncano le insistió en que diera una explicación y Peleteiro fue un poco más allá: "A mí no me gusta nada el proceso. Así como me encanta la maternidad y la romantizo muchísimo, el embarazo si pudiera eliminarlo o que se quedase embarazado mi marido lo haría. Es que lo detesto".

Y mientras algunas risas se oían en el plató, la gallega continuaba con su explicación: "Ya que ha avanzado tanto la ciencia, pues que siga avanzando o que fuese más corto, de seis meses o algo así".

Para confrontar la opinión de Ana le pasaron el micrófono a una asistente del público y ella mostró la otra cara: "Yo sí he disfrutado mucho de mis embarazos, pero reconozco que hay mujeres que sufren mucho cuando lo están. A mi me encantó también dar el pecho y entiendo que haya mujeres que lo pasan realmente mal. Y respeto a Ana y a todas ellas".

Ahora, la atleta ya está ejercitándose de nuevo con la vista puesta a los Juegos Olímpicos 2028. A punto de cumplir los 31 años, Broncano le preguntó sobre si habría un tercero. Y Peleteiro fue rotunda: "Ya no hay más".

Sobre su estado físico ahora y cuando tuvo al primero, Ana detalló cómo lo está llevando: “No hay que comparar procesos, vamos viendo. Ahora llevo perdidos 14 kilos en 3 meses". No obstante, mandó un mensaje a la sociedad actual: “Me quedan unos poquitos más, pero me veo muy bien. No quiero volver a tener un cuerpo delgado, es por trabajo, me veo bien ahora. Hoy en día la sociedad dice que tienes que estar súper delgada, que si el Ozempic... Estoy en contra de eso, lo importante es estar sano, hay que concienciar a los más jóvenes”.

El anuncio de Peleteiro de su regreso a la competición

"La segunda vez que la vida me pide volver a empezar, y la segunda vez que le digo que sí. Estoy de vuelta". Con estas palabras ha anunciado su regreso a las pistas Ana Peleteiro. Con un emotivo vídeo que arranca con el sonido del llanto de su segundo bebé al nacer, el pasado 1 de julio de 2026, la medallista olímpica en Tokio 2020 y tres veces campeona de Europa de triple salto ha dado la noticia en La Revuelta. Eso sí, no quiere ni prisas ni fechas que le agobien para regresar a la competición."Durante mucho tiempo pensé que para llegar más alto, tenía que dejar cosas atrás. Que para ser la mejor, tenía que elegir entre mis sueños y mi familia, entre ser madre y ser atleta, entre Ana y Ana Peleteiro. Me equivocaba", recalcó la triplista gallega, al tiempo que se suceden imágenes de sus entrenamientos con otras junto a su familia. "Ya no entreno solo por una medalla, si no por las otras tres personas que me acompañan al otro lado de la pista", concluyó.

Ana Peleteiro y Shakira, juntas

"Ya me puedo morir tranquila". Así ilustró en sus redes sociales Ana Peleteiro su paso por la gira Las mujeres ya no lloran de Shakira en Madrid. La atleta de Ribeira fue una de las elegidas para acompañar a la cantante en el 'Camina con la Loba', el desfile hasta el escenario en el que la cantante colombiana, enfundada en traje plateado y gafas de estilo galáctico, pasea junto a un grupo de personas vestidas de la misma manera.

En esta comitiva participan normalmente mujeres destacadas del panorama español, como Sara Carbonero, Marta Díaz o Paula Echevarría y su hija Daniella Bustamante, aunque también han participado figuras como Xuso Jones. "Aunque Shakira diga que las mujeres ya no lloran, yo hoy lloré y mucho por caminar a su lado", compartió la atleta en sus redes sociales.