El pívot francés volvió a estar estelar en la victoria de San Antonio Spurs contra New Orleans Pelicans al anotar un total de 50 puntos. Una noche en la que los españoles tuvieron escaso protagonismo o sumaron una derrota con sus respectivos equipos

Victor Wembanyama, pívot de los San Antonio Spurs, firmó este sábado otra exhibición con 50 puntos en la victoria de los texanos sobre los New Orleans Pelicans por 114-91. Una noche que estuvo marcada por el escaso protagonismo que tuvieron los jugadores españoles ya que Santi Aldama y Baba Miller apenas jugaron, mientras que Hugo González salió de titular con Boston Celtics pero sólo disputó 17 minutos a pesar de que su equipo no pudo con su estrella Jayson Tatum.

Víctor Wembanyama mantiene a San Antonio Spurs en lo alto de la Conferencia Oeste

Victor Wembanyama terminó con 50 puntos, 19 rebotes, 5 tapones y 4 robos en 32 minutos en pista, rompiendo varias estadísticas, en la victoria de su equipo, San Antonio Spurs, sobre New Orleans Pelicans. Hace unas semanas, el francés ya había protagonizado otra exhibición con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones y consolida así su candidatura a ser el MVP de la temporada regular.

La victoria sirve para que San Antonio Spurs se mantenga en lo alto de la clasificación de la Conferencia Oeste la cual lideran junto a Los Angeles Lakers de Luka Doncic con 14 victorias y 3 derrotas, quienes ahora mismo son los mejores equipos de la campaña en la NBA junto a Philadelphia 76ers de LeBron James, Joel Embiid y Tyrese Maxey.

La mala noche de los españoles en la NBA

La jornada en la NBA también estuvo marcada por lo mal que le fue a los españoles que no tuvieron su día.

Santi Aldama sólo jugó 9 minutos con Dallas Mavericks, fallando los dos triples que intentó, mientras que Baba Miller sólo disputó 3 minutos con Los Angeles Clippers en el partido que el equipo texano ganó al californiano por 110-100. Sergio de Larrea, quien también está en Dallas Mavericks, no jugó nada al estar recuperándose de una lesión de rodilla que sufrió hace ya unas semanas y que, de momento, le mantiene alejado de las pistas.

Por otro lado, Hugo González salió en el quinteto titular de Boston Celtics en la derrota de su equipo contra Sacramento Kings por 97-96, pero hay que mencionar que en dicho encuentro no participó la estrella de Boston Celtics Jayson Tatum.

A pesar de ello, Hugo González fue el titular que menos minutos disputó, 17 en total, y sólo anotó 5 puntos, cogió 4 rebotes, dio 1 asistencia y puso 1 tapón. Escasa aportación para el exterior que tiene partidos en los que juega más y otros en los que juega menos. Es su segunda temporada en la NBA, pero el ex del Real Madrid sigue sin tener continuidad en un equipo que eso sí es aspirante a ganar el anillo de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Resultados NBA de este domingo 22 de noviembre:

New York Knicks 97-96 Portland Trailblazers

Dallas Mavericks 110-100 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 114-91 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 104-95 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 97-96 Boston Celtics