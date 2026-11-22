El piloto de Aston Martin se retiró en la última vuelta del Gran Premio de Las Vegas debido a un nuevo bajón de rendimiento del motor Honda que volvió a mostrarse muy poco competitivo, estando a muchos segundos del resto de monoplazas

Fernando Alonso volvió a vivir una auténtica pesadilla durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 después de que su Aston Martin no haya sido competitivo por culpa del motor Honda sobre el cual el español no se mordió la lengua. Fernando Alonso dijo que el coche en curvas fue muy bien, pero que en las rectas el propulsor japonés le hacía perder 2 ó 3 segundos con sus rivales. Para colmo, el asturiano tuvo que retirarse en la última vuelta porque el motor Honda ya no daba más de sí.

Fernando Alonso, en la última vuelta, dejó una pasada de frenada, en donde clavó frenos y le dejó una buena marca a los neumáticos, antes de meterse en boxes y confirmar su retirada en el Gran Premio de Las Vegas. Una maniobra que dejó a las claras que el Aston Martin con el motor Honda no funciona. El piloto español señaló al propulsor de la marca japonesa durante ese momento diciendo "motor roto".

Fernando Alonso, sincero, impotente y enfadado tras el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Después de disputar el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación ante los que mostró su enfadado y su impotencia, una vez más durante esta temporada, por no haber podido ser competitivo.

El español no se mordió la lengua y cargó contra el motor Honda otra vez, aunque esta vez dijo que el Aston Martin es veloz en el paso por curvas aliándose así con Adrian Newey, ingeniero que ha diseñado el monoplaza. "No estaba luchando con nadie en realidad, estaba perdiendo dos o tres segundos en las rectas. Ganaba dos segundos en las curvas y solo intentaba seguir el pelotón de coches. El coche iba muy bien en las curvas, sí, pero en las rectas. Esta ha sido probablemente la peor carrera del año en ese sentido".

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. / IMAGO

El piloto español explicó cómo fueron algunos tramos de la carrera cuando estuvo cerca de sus rivales ya que en el resto de la prueba estuvo muchos segundos por detrás. "Estuvo bien para nosotros. Obviamente, la primera vuelta fue complicada, al igual que la primera vuelta tras la salida del coche de seguridad, pero una vez que los neumáticos alcanzaron la temperatura adecuada, fue bastante bien".

Por último, Fernando Alonso volvió a incidir en la falta de rendimiento del motor Honda al explicar cuáles fueron los motivos que le llevaron a retirarse de este Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en el que no pudo ser competitivo. "Creo que el motor no rendía bien desde el principio de la carrera. Ayer, en la clasificación, ya vimos que el motor no rendía bien y creo que durante toda la carrera ha estado así. Así que estaba perdiendo mucho tiempo en las rectas, no solo respecto al resto del pelotón, sino también respecto a Lance Stroll. Creo que en las dos últimas vueltas el motor se rindió por completo".