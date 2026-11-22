El entrenador del Celta de Vigo analizó el buen partido de sus jugadores, aunque lamentó que en la segund parte no supieran gestionar bien la pelota, propiciando la remontada del Real Madrid

Claudio Giráldez, técnico del Celta, se mostró satisfecho por el desempeño de sus jugadores en el Santiago Bernabéu pero no contento con el resultado ya que finalmente el cuadro blanco remontó el tanto inicial de Pablo Durán.

"Hay dos lecturas. Te puedo decir satisfecho, porque el Madrid te meta un gol al final del partido y te lleve los puntos y acaben prácticamente pidiendo la hora y celebrando muchísimo la victoria, pero no vale para nada. Creo que hemos gestionado muy mal la pelota en la segunda parte. Hemos hecho una primera parte muy buena, hemos tenido para hacer el 0-2, que creo que hubiese sido definitivo. Ha hecho una parada Courtois tremenda justo antes de la jugada del 1-1 y creo que, sobre todo, el banquillo de ellos nos ha matado, nos ha hecho largo el partido. Hay un antes y un después, creo, de los cambios. Sabíamos que estábamos gestionando mal la pelota. Si gestionas mal la pelota, estás demasiado tiempo en bloque bajo. Este tipo de equipos te acaban matando. Además, creo que tampoco hemos sufrido demasiadas ocasiones en contra para el caudal de juego que han tenido ellos. Hemos hecho un buen trabajo, un buen esfuerzo, pero la diferencia entre la primera y la segunda es una gestión de la pelota mala y nos vamos con cero puntos, que es lo mismo que si hubiésemos perdido 5-0".

Qué ha faltado en esa segunda parte

"Creo que nos ha faltado un poco de agresividad en la presión en bloque alto a lo largo del partido. Hemos estado ordenados en bloque bajo, que sabemos que es fundamental contra un equipo con tanto talento en el duelo, en espacios grandes. Me voy con una satisfacción del trabajo del equipo en la primera parte de salida de la pelota. Creo que hemos gestionado bien el balón. En la segunda parte, quizás demasiado manipulados por el resultado, por decirlo de alguna manera. Nos hemos deshecho demasiado de la pelota, después de robar la pelota hemos lanzado permanentemente cuando creo que había mucho más tiempo para jugar del que hemos interpretado. Y luego creo que el banquillo nos tenía que haber dado el impulso que les dio a ellos. Ellos, evidentemente, tienen una plantilla tremenda y nos vamos con la pena de no haber acertado".

"Hemos hecho un buen trabajo, un buen esfuerzo, pero la diferencia entre la primera y la segunda es una gestión de la pelota mala"

El fondo de armario del Madrid

"Dentro del campo sí que es complicado, porque en cuanto hicimos tres o cuatro pases teníamos una ocasión de gol. Pero claro, hay que estar fresco mentalmente en ese momento, entender que no tienen demasiada gente defensiva, que el balón tiene que pasar por dentro y eliminar a esos cuatro, cinco o seis jugadores que no tienen esa capacidad defensiva de estar en bloque bajo. Por eso estábamos un poco desesperados fuera, porque en un intercambio de golpes, si los dejas tener la pelota con esos seis jugadores en el campo, más Federico Valverde, más el potencial que tienen en balón parado, es muy difícil pararles. Así ha sido, creo que les hemos permitido correr en los dos goles, hemos tenido para interrumpir esas dos acciones. Cuando te corren y no te da tiempo a ordenarte con muchas ayudas en bloque bajo, en el duelo te van a ganar, es una realidad.

Sus canteranos

"Para muchos jugadores hoy es el primer día que juegan en el Bernabéu. Me voy muy contento de ver a seis canteranos en el once, a siete jugadores por debajo de los 26 años jugando contra el Madrid de inicio, siete u ocho jugadores. Muy contento por la aportación de muchos jugadores del equipo y por la actitud del equipo. Hemos trabajado, hemos competido, pero el arsenal que tienen ofensivo creo que se ha llevado el partido".

Giráldez, en un partido con el Celta. / IMAGO

El cambio de Hugo Álvarez

"Decisión mía. Había perdido dos o tres balones, estaba jugando ya al final creo que más cerca de Eduardo Camavinga de lo que nos gustaría. Queríamos atacar la profundidad con Pablo Durán en esa posición porque lo estaba emparejando el pivote y tener un jugador más de pie dentro, que es Ferran Jutglà. Pero claro, tienes que circular la pelota más rápido. En la primera parte hemos circulado la pelota muy bien, muy rápido. Hemos girado muchas veces, hemos sido capaces de instalarnos en campo rival. Creo que hasta el gol nuestro ha sido posesión nuestra. Es algo muy difícil de hacer contra un equipo tan físico y en el Bernabéu. Pero no puedes dejar de insistir, no puedes dejar de tener la pelota rápida. Nos hemos relajado en dos o tres acciones, que es cuando tienes la posibilidad de tener continuidad, y hemos tenido pérdidas absurdas. Se nos ha hecho demasiado largo el partido porque no hemos gestionado la pelota como nos hubiese gustado y como creo que sí que hicimos durante muchos más minutos el año pasado".