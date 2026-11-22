El Málaga visita El Sadar para medirse a Osasuna en la jornada de este domingo. Los malaguistas quieren conseguir su primera victoria en esta campaña para alejarse del último puesto de la clasificación

El Estadio El Sadar acogerá este domingo el encuentro entre Osasuna y Málaga. Los navarros llegan después de empatar ante el Athletic Club, un resultado con el que volvieron a sumar tras la derrota frente al Deportivo de La Coruña. Enfrente estará un Málaga que atraviesa una situación complicada y que necesita reaccionar para empezar a salir del pozo antes de que sea tarde. Con un protagonista, Juan Funes, en el foco de atención por su posible destitución tras los malos resultados.

Osasuna busca recuperar sensaciones en El Sadar

El empate ante el Athletic Club en la última jornada permitió a Osasuna frenar la racha de derrotas, aunque el equipo sigue necesitando mejorar sus resultados para ganar tranquilidad en la clasificación.

Antes de ese encuentro, los navarros habían caído por 2-1 ante el Deportivo de La Coruña y por 2-0 frente al Sevilla. Una dinámica irregular que les ha llevado a situarse en la decimosexta posición, con 12 puntos después de las primeras doce jornadas.

El Sadar puede convertirse en un factor importante para cambiar la tendencia. Osasuna tendrá enfrente a un Málaga que llega muy necesitado y buscará imponer su ritmo desde el inicio.

El Málaga en una situación delicada

Se cumple justo un año desde que Juan Funes se hizo cargo del banquillo del Málaga. Su llegada, en un momento complicado para el club, terminó convirtiéndose en una de las grandes noticias de la pasada temporada. El técnico logró cambiar la dinámica del equipo, llevarlo hasta el play off y culminar el curso con el ascenso a Primera División.

Sin embargo, el regreso a la máxima categoría está siendo mucho más complicado de lo esperado. El Málaga ocupa actualmente el último puesto de la clasificación, con cinco puntos, y todavía no ha conseguido encontrar la deseada victoria para devolver al equipo esa confianza de poder competir con regularidad en esta liga.

Funes afronta así un desafío muy diferente al de hace doce meses. Ahora busca consolidar al equipo en la élite y sacar al conjunto blanquiazul de una situación que empieza a ser preocupante.

Funes en el último partido en La Rosaleda / Imago

Adrián Niño, como referencia ofensiva, será la principal baza ofensiva del equipo que necesita consolidar a los jovenes en primera si quieren quedarse en la primera división española. El Málaga tendrá un reto exigente en El Sadar, pero sumar los tres puntos supondría un impulso importante para intentar abandonar la zona baja de la clasificación.

Alineaciones probables de Osasuna y Málaga

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Diego Rico; Moncayola, Lucas Torró, Moi Gómez; Raúl Moro, Budimir y Dubasin.

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Calero, Ángel Recio, José Salinas; Ramón Enriquez, Carlos Dotor, Dani Lorenzo; Pablo Martínez, Joaquín Muñoz y Adrián Niño .

Horario y dónde ver el Osasuna-Málaga en televisión

El encuentro entre el Osasuna y el Málaga CF se disputa este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio de El Sadar. El partido, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, podrá seguirse por televisión a través de DAZN.