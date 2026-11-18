La dirección deportiva que comanda Loren, en consenso con el técnico, Juanfran Funes, han trazado un plan para reamar la plantilla que pasa por incorporar entre tres y cinco refuerzos, con diferentes prioridades

Llegados al primer tercio de la temporada, el Málaga se encuentra en una situación bastante delicada en LaLiga. Tras el alegrón que supuso el ascenso a Primera división, en La Rosaleda han visto cómo la falta de refuerzos en verano y la juventud de la plantilla, sin apenas jugadores con experiencia en la máxima categoría, han condenado al equipo al farolillo rojo, sin haber celebrado todavía ni una sola victoria.

Las cuentas del Málaga

Con solo cinco puntos en el casillero, fruto de otros tantos empates, el conjunto dirigido por Juanfran Funes se encuentra a seis de la salvación que marca el Levante. Una distancia que ni mucho menos es insalvable con tantas jornadas por delante, 26 en concreto. Aunque los próximos cinco choques, hasta final de año, pueden ser determinantes, ante Athletic, Sevilla, Barcelona, Rayo Vallecano y Elche.

El objetivo es llegar a enero sin quedar más descolgados y aprovechar esa nueva ventana de transferencias para rearmar un plantel con evidentes carencias. Una nueva planificación en la que se trabaja la dirección deportiva liderada por Loren Juarros, con el consabido hándicap de las limitaciones económicas.

Un pivote defensivo y un extremo zurdo, lo más urgente

Ya la semana pasada se produjeron dos reuniones de la plana mayor del club, incluidos el propio Loren y el entrenador, y los dirigentes ya saben cuáles son las intenciones de cara al mercado invernal. Así, la idea es poder incorporar entre tres y cinco fichajes. Y a poder ser, que estén en la capital costasoleña a finales de diciembre, para poder sumar de inmediato en los primeros partidos de 2027.

Loren Juarros, director deportivo del Málaga. / Imago

Pero dentro del plan trazado también hay diferentes prioridades, como apunta Radio Marca. Así, Funes ha dejado claro que lo más urgente es firmar a un mediocentro defensivo, pues ha dejado de confiar en Izan Merino y no cuenta con el sueco Jens Cajuste, cedido por el Nápoles, además de un extremo zurdo, siendo la bandas otro de los grandes quebraderos de cabeza del preparador malaguista.

Central y lateral derecho, pendiente de evaluar lo que hay

Junto a ello, también se busca un central y un lateral derecho, aunque ambas posiciones están cubiertas numéricamente. En concreto, en el eje de la zaga hay hasta seis jugadores disponibles; un teórico 'overbooking que tampoco es tal al jugar con una línea de tres centrales. Además, se vigila la evolución de Álex Pastor y Diego Murillo y en función de las conclusiones sobre el rendimiento de ambos se dará el paso de lanzarse a por otro jugador en dicho puesto.

Por su parte, en el flanco diestro de la defensa preocupa la lesión de Rafita, en el punto de mira del Real Betis. En principio, debe volver en febrero, pero Funes no quiere arriesgarse a una recuperación más lenta que le deje sin recambio para Puga.

Si hay dinero, la guinda sería un delantero

Por último, se encuentra la cuestión del delantero. Se trata de otra de las necesidades para incrementar la competencia sobre Chupe y Adrián Niño. Pero en estos momentos se ha colocado en el último lugar dentro de la lista de preferencias y solo se abordará la llegada de un punta si se cuenta con el respaldo económico suficiente o se logra hacer caja con otros futbolistas, pues no hay que olvidar que Loren también trabaja en las salidas para hacer hueco a los fichajes esperados.