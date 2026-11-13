Carlos Dotor pone el dedo en la llaga del Málaga: "Chupete y Larrubia parecían semidioses"

El centrocampista blanquiazul analiza las dificultades del equipo para adaptarse a Primera, reclama más contundencia sobre el césped y reconoce que quizá se infravaloró el salto de categoría tras el ascenso

El ascenso a Primera disparó la ilusión en Málaga, pero la realidad de la máxima categoría nacional ha terminado poniendo a cada uno en su sitio. El equipo blanquiazul atraviesa un momento delicado, colista con cinco puntos después de doce jornadas y sin conocer el triunfo. Carlos Dotor ha puesto voz a algunos de los problemas que explican esta situación. El centrocampista, en una entrevista concedida a la Cadena SER, ha lanzado un mensaje de autocrítica que alcanza tanto al rendimiento colectivo como a las expectativas que se generaron alrededor de algunos jugadores.

Una de sus reflexiones más llamativas tuvo como protagonistas a Chupete y Larrubia, dos de los jóvenes que ganaron protagonismo durante el camino hacia el ascenso el curso pasado. Dotor considera que el cambio de escenario ha sido especialmente complicado para ellos, después de pasar de ser figuras destacadas en Segunda a tener que demostrar su nivel en una categoría mucho más exigente. "A veces en ciudades como Málaga todo se magnifica un poco. Chupete y Larrubia parecían semidioses y la realidad es que estábamos en Segunda División. Al subir a Primera hay que subir la dificultad y pasar de parecer una estrella del rock a esto es difícil", explicó.

El Málaga, celebrando un gol de Larrubia. / @LaLiga2

Dotor también cree que el entorno pudo generar unas expectativas excesivas después de una temporada exitosa. "El año pasado hicimos un buen año y parecía que éramos todos buenísimos y que íbamos a hacer Europa League al año siguiente. La realidad no es esa. Los equipos que llevan años en Primera tienen jugadores seguramente de superior categoría que nosotros", reconoció.

Pero el problema, a su juicio, no se limita a la diferencia de calidad entre plantillas. Al Málaga le falta también carácter para competir en determinados momentos. "Hay momentos en el partido, cuando estamos sufriendo, que nunca está de más que un compañero te pegue un grito, te pegue una bronca, porque eso te va a hacer mejor a ti y le va a hacer bien al equipo. Hay un muy buen grupo. A lo mejor nos falta tener más mala leche", señaló. En esa misma línea, apuntó a una carencia en el denominado otro fútbol: "Nos falta un poco el otro fútbol. Hacer faltas, creo que somos un equipo que hacemos pocas faltas y en ratos así es necesario".

Pese a la clasificación, Dotor no da por perdida la permanencia. Considera que la salvación todavía es más que posible y recordó que el equipo también atravesó dificultades la pasada campaña antes de conseguir el ascenso. "A 6 puntos, son 2 victorias. No sé cómo no se va a poder. Tenemos que ganar, sí, pero tampoco creo que estemos tan lejos. Es verdad que los resultados no llegan, pero queda mucho".

El centrocampista también quiso cerrar filas en torno a los responsables del proyecto, tanto el director deportivo como el entrenador. "Nosotros estamos con Loren, estamos con José María, estamos todos con el míster, no hay ni que decirlo". Sobre Funes, aseguró que lo ve "con ganas de seguir trabajando, con ilusión".

Por último, Carlos Dotor reconoció que la frustración y la ansiedad pueden estar detrás de parte de los problemas físicos que sufre el equipo. Por eso, considera fundamental que los jugadores con más claridad ayuden a levantar al resto. La reacción pasa por el campo, pero también por recuperar la confianza.