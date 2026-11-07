El Málaga se hunde y Funes reconoce el problema: "Nos falta algo más"
La derrota ante el Racing de Santander, después de dejar escapar una ventaja en La Rosaleda, ha provocado la autocrítica de Juanfran Funes y Carlos Dotor, que coinciden en señalar los errores del equipo y la necesidad de dar un paso adelante para cambiar la dinámica
Málaga
R. Santander
El Málaga CF se hunde todavía más tras caer derrotado (1-2) ante un rival directo por la permanencia como el Racing de Santander tras un encuentro en el que se puso por delante en casa y se dejó remontar. El cuadro blanquiazul es colista con cinco puntos y todavía no sabe lo que es ganar. Su entrenador, Juanfran Funes, dijo tras el partido que al equipo "falta algo más" para lograr el primer triunfo en Primera, a la ver que advertía de que no pueden permitirse "los veinte minutos en la segunda mitad” que significaron la remontada del equipo rival.
"No podemos permitirnos esos veinte minutos en la segunda mitad. Creo que hemos competido mal y nos han castigado en ese espacio de tiempo. Es una pena porque hicimos un buen primera tiempo. Luego llega la expulsión y, a pesar de eso, no bajamos los brazos", aseguró Funes en sala de prensa.
"Era un partido importante. Nos falta algo más, pero ahora mismo lo importante es pensar cómo podemos dar un poquito más. Son momentos difíciles y no estamos siendo capaces de regalar una victoria a nuestra gente", lamentó el técnico blanquiazul.
"Nos costó mucho llegar hasta aquí y no podemos bajar los brazos", dijo cuando le preguntaron por los cánticos dirigidos a la directiva, y señaló que lo entiende porque "la gente quiere ver ganar a su equipo".
Eso si, Funes recordó que este comienzo de liga "no es tan distinto al año pasado: mi llegada fue muy dura, pero las soluciones tienen que partir de dentro y tenemos que dar todos un poquito más donde podamos".
Para el preparador del Málaga, la lesión de Rafita fue clave para el resultado final. "Habíamos pensado irnos a línea de cuatro en el descanso, igual nos hubiese ayudado. Haber puesto dos centrocampistas atrás, pero eso condicionaba a cambiar lo de arriba. No sabemos gravedad de la lesión, pero le ha evitado seguir jugando y le llevará cierto tiempo", explicó.
Dotor hace autocrítica
Tras el encuentro pasó por la 'flash interview' Carlos Dotor, autor del tanto malaguista. "Es un momento difícil para todos. Creo que no están saliendo las cosas como queremos. Hemos hecho unos 20 minutos en la segunda parte que son inaceptables. Hay que apretar todos, mirarnos a las caras, decirnos las cosas y seguir hacia adelante", aseguró.
"Lo mínimo que tenemos que hacer es darlo todo, pero no podemos regalar los primeros minutos de la segunda parte. Sobre todo tenemos que hacérnoslo mirar y, si queremos ganar partidos, tenemos que apretar todos", añadió Dotor.