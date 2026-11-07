Valencia - Real Madrid: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido:

El conjunto blanco visita Mestalla por última vez con el objetivo de seguir sumando en la zona alta de la clasificación, mientras que el Valencia necesita reaccionar de inmediato para salir de los puestos de descenso

El Valencia CF recibirá al Real Madrid este sábado 7 de noviembre por última vez en Mestalla, en el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Los locales afrontan una cita exigente, todavía en una situación delicada aun llegando Javier Aguirre al banquillo, mientras que el conjunto blanco buscará prolongar su buena dinámica para no perder terreno en la lucha por el liderato.

El Valencia busca reaccionar ante su afición

El conjunto che llega a la cita después de conseguir una victoria importante frente al Elche, un resultado que le permitió sumar su segundo triunfo de la temporada. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. Ocupa la decimonovena posición con nueve puntos y todavía no ha conseguido ganar en casa en lo que va de campeonato.

El equipo valencianista necesita del apoyo de la afición para intentar luchar ante un Real Madrid imparable en los últimos partidos. La visita del conjunto blanco supone una oportunidad para recuperar confianza dentro del club y que la afición apoye el nuevo proyecto de Javier Aguirre.

El Real Madrid quiere prolongar su buena racha

Por su parte, el Real Madrid aterriza en Valencia en el mejor momento de la temporada. El conjunto blanco ocupa la tercera posición con 27 puntos; llega tras encadenar cinco triunfos consecutivos en LaLiga. Su último resultado liguero fue una victoria por (0-3) ante el Racing de Santander.

Diomande, Guler y Bellingham han tomado las riendas del nuevo Madrid de Mourinho, mostrando una cara completamente nueva de ser realmente un equipo. El conjunto blanco intentará mantener esa dinámica positiva en uno de los campos más complicados del campeonato.

Este encuentro suele mostrar un partido de alta tensión; el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos ha dado lugar a situaciones que han marcado un antes y un después dentro del fútbol español. Con protagonismo de Vinicius JR en los últimos partidos entre ambos conjuntos. Esta vez, el brasileño no estará disponible en este encuentro. El extremo cumplirá la sanción impuesta por la federación justo en el siguiente partido a este enfrentamiento.

Mestalla se prepara para el último enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid

El significado de este partido va más allá de 90 minutos. Será el último Valencia-Real Madrid en Mestalla. Se espera prácticamente un lleno en el estadio valencianista para recibir al conjunto blanco. Será una oportunidad para que el Valencia tenga el respaldo de su afición para conseguir salir de la zona baja y tratar de aprovechar el ambiente de Mestalla para ponerle las cosas difíciles al Real Madrid.

Alineaciones probables del Valencia y el Real Madrid

Valencia: Dmitrievski; Arnau Martínez, Tárrega, Pepelu, Gayá; Guido, Javi Guerra, Mayol; Maffeo, Rioja y Sadiq.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Arda Guler, Bellingham, Diomande y Mbappé.

Horario y dónde ver el encuentro:

El partido correspondiente a la jornada 11 entre el Valencia y el Real Madrid se disputará este sábado a las 21:00 horas en Mestalla. Se podrá disfrutar por televisión a través de DAZN y LaLiga TV Bar.