Advertencia de Braulio Vázquez en el Valencia después de que su antecesor saque pecho por los fichajes: "Que nadie piense que el mercado de invierno va a arreglar esto"

El director deportivo che no quiere levantar falsas expectativas sobre la inyección económica de 100 millones de euros que propiciará el desembarco de Pitchwise Holdings como segundo gran accionista del club

A la cuarta fue la vencida. El Valencia firmó ante el Elche, no sin suspense, su primera victoria con Javier Aguirre al mando, la segunda en 11 jornadas de LaLiga. Pero a pesar de ese triunfo, materializado con un solitario gol de Umar Sadiq, el conjunto che sigue en puestos de descenso. Eso sí, a solo un punto de la salvación. Una situación que obliga a seguir buscando soluciones a la crisis del equipo, más allá de las que puedan llegar en el mercado de enero en forma de fichajes.

Al respecto, el director deportivo, Braulio Vázquez, pidió paciencia, dejando entrever que no será sencillo reforzarse pese a la llegada de Pitchwise Holdings y su inyección económica de 100 millones de euros, lo que no quiere decir que toda esa cantidad se vaya a invertir en fortalecer la plantilla. "Cuando vine, sabía que era una situación complicada. Es verdad que es el Valencia y que es un club enorme, pero nuestra realidad es que ahora mismo estamos en el puesto 19. Que nadie piense que el mercado de invierno va a arreglar esto", advirtió en Movistar+.

Toma de contacto con Pitchwise Holdings

De momento, además, el ex de Osasuna no conoce con exactitud cuáles son los planes de los nuevos accionistas en materia de incorporaciones, limitándose a dialogar con uno de los representantes del grupo inversor estadounidense. "No he hablado tanto con ellos. He hablado con Corey (Woolfolk) y con el presi. Ellos acaban de llegar y yo llevo un mes", recordó, sin querer levantas falsas expectativas entre la afición valencianista.

Lisandro Isei alaba los fichajes de Sato, Dieng y De Haas

De forma paralela, quien sí ha sacado pecho por la planificación realizado el pasado verano ha sido Lisandro Isei, el jefe de scouts que Ron Gourlay contrató hace casi un año, quien desde entonces, y hasta su destitución el pasado 6 de septiembre, no había realizado ninguna declaración oficial. Ahora sí lo ha hecho para despedirse y en poner en valor su labor.

"Mi tiempo aquí ha llegado a su fin. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos y de cómo lo hicimos enfrentando una competencia seria. Incorporamos talento de alto potencial como Ryunosuke Sato y jugadores probados como Dieng y De Haas. Igualmente importante, luchamos para mantener abiertas las vías reales de los jugadores de la Academia y hoy juegan regularmente. Su futuro y el del club se perfilan prometedores", explicó a través de su cuenta profesional de LinkedIn.

"Me consuela saber que mucho del buen trabajo no se refleja a corto plazo"

Además, Isei consideró que habrá que valorar su gestión más adelante. "Los resultados no eran los que queríamos y en el fútbol los resultados determinan las decisiones. Me consuela saber que mucho del buen trabajo no se refleja a corto plazo. Me voy habiendo aprendido mucho, tanto sobre el juego como sobre mí mismo", indicó, poniendo también de manifiesto su sentimiento por el club de Mestalla.

"Con siete años el Valencia me tenía pegado a la tele, viviendo todas las emociones que el fútbol puede dar. Acabar trabajando para el club al que apoyé de pequeño ha sido un verdadero privilegio. No soy valencianista por el hecho de haber nacido en Valencia, fue el valencianismo el que nació en mí", recalcó, al tiempo que se mostró agradecido tanto a los jugadores como a los empleados de la entidad. "Os deseo lo mejor para la temporada y más allá", sentenció.