Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports con los triunfos de Getafe, Real Madrid, Valencia y Athletic

La tabla clasificatoria se aprieta más en la lucha por los puestos europeos y también en la zona de descenso con el triunfo del Valencia, el primero de Javier Aguirre

La jornada del domingo en la Liga nos dejó los triunfos de Getafe, Real Madrid, Valencia y Athletic Club para apretar un poco más la tabla por abajo y por arriba. La emoción en LaLiga EA Sports está servida...

Getafe 3-1 Sevilla: Remontada con polémica en el Coliseum

El uruguayo Martín Satriano fue asistente y goleador de la reacción en la segunda parte del Getafe, combinado con el turco Enes Unal, para levantar el 0-1 en contra y derribar por 3-1 al Sevilla, que se conformó demasiado pronto con una ventaja mínima, acusó falta de ambición y fue doblegado entre las protestas del 2-1 de su rival.

La polémica se centra en el gol decisivo, en el minuto 74. Una hipotética falta revelada por la bandera arriba del juez de línea, pero no señalada por el árbitro principal, Víctor García Verdura, admitió las interpretaciones divergentes en uno y otro lado. Contacto hubo, el linier interpetró falta pero el colegiado principal no, algunos jugadores del Sevilla se pararon al ver la bandera arriba pero la acción siguió, Enes Unal centró al área y Satriano remató con un bonito taconazo el gol.

La revisión del VAR, con el colegiado frente al monitor, validó el tanto y la victoria del Getafe, con el nombre de Satriano como protagonsita. El delantero estuvo en todo en ataque en la segunda parte, en cada una de las ocasiones de su equipo y en los dos goles. Al final incluso fue el objeto de falta en la expulsión como último hombre de Manu Bueno.

Racing 0-3 Real Madrid: Los de Mourinho no fallan en El Sardinero

El Real Madrid salió victorioso de su visita a Santander con un contundente 0-3 frente al Racing, en un encuentro en el que el conjunto blanco hizo valer su mayor calidad y pegada para llevarse los tres puntos. El equipo madridista supo afrontar un desplazamiento exigente, en un escenario de gran ambiente y ante un rival dispuesto a plantar batalla.

Mbappé inauguró el marcador en el minuto 11 desde el punto de penalti, con una acción polémica, allanando el camino de los visitantes. Apenas diez minutos después, Bellingham aprovechó una asistencia de Arda Güler para firmar el segundo. Y cuando el Racing todavía intentaba recomponerse, Yan Diomande, en el minuto 36, puso el definitivo 0-3 con un magnífico disparo.

Tras el paso por vestuarios, el Madrid optó por administrar esfuerzos y conservar su cómoda ventaja. El Racing buscó el gol del honor y llegó a disponer de una oportunidad desde los once metros, pero la intervención del VAR terminó anulando la pena máxima de Tchouaméni.

El Sardinero asistió así a una demostración de contundencia madridista. Tres goles, portería a cero y una victoria de autoridad para un Real Madrid que continúa firme en su lucha por los puestos de cabeza de LaLiga.

Elche 0-1 Valencia: Sadiq da los primeros tres puntos a Aguirre

El conjunto che se impuso por 0-1 al Elche gracias a un tanto de Umar Sadiq en el minuto 69, en un encuentro marcado por la igualdad y las ocasiones de ambos equipos. Los ilicitanos llevaron buena parte de la iniciativa, pero se toparon con la falta de acierto y con un inspirado Dimitrievski.

El choque arrancó con un Elche decidido a hacerse con el control del balón y buscar la portería rival. Los locales encontraron espacios y dispusieron de buenas oportunidades para adelantarse en el marcador. La más clara llegó con un disparo de Cepeda que terminó estrellándose en el larguero. El Valencia, por su parte, apostó por un planteamiento más conservador, esperando su oportunidad al contragolpe.

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo. El Elche insistía, mientras que el conjunto valencianista trataba de aprovechar sus opciones. Dimitrievski tuvo que aparecer para mantener con vida a los suyos ante el empuje local.

Y cuando más igualado estaba el encuentro, llegó el golpe visitante. En el minuto 69, Javi Guerra conectó con Danjuma, que encontró a Sadiq dentro del área. El delantero nigeriano se deshizo de su marcador y definió con un disparo raso para establecer el definitivo 0-1. En los minutos finales, el Elche se volcó en busca del empate, pero volvió a encontrarse con Dimitrievski, que frustró sus esperanzas en el descuento.

Athletic 2-1 Real Sociedad: El derbi vasco se queda en San Mamés

El Athletic Club se llevó el derbi vasco ante la Real Sociedad en San Mamés, en un encuentro vibrante marcado por las intervenciones decisivas de Unai Simón, el protagonismo de los hermanos Williams y la polémica arbitral.

Los rojiblancos comenzaron dominando y encontraron pronto el premio. En el minuto 14, una gran combinación entre Nico e Iñaki Williams permitió a este último superar a Remiro y abrir el marcador. Sin embargo, la Real Sociedad reaccionó y Luka Sucic empató en el minuto 30 con un potente disparo raso desde fuera del área.

Los donostiarras atravesaron entonces sus mejores minutos y estuvieron cerca de remontar, pero Unai Simón apareció con varias paradas de mérito ante Barrenetxea y Oyarzabal para mantener a su equipo en el partido.

Justo antes del descanso llegó la jugada más controvertida. Nico Williams cayó dentro del área tras una acción con Aramburu y el colegiado señaló penalti, una decisión muy protestada por los jugadores realistas y finalmente ratificada por el VAR. Álex Berenguer transformó la pena máxima para establecer el 2-1.

En la segunda mitad, ambos equipos dispusieron de ocasiones, pero los porteros evitaron más goles. Unai Simón volvió a ser decisivo y aseguró una victoria de enorme valor para el Athletic, que rompió la buena dinámica de la Real, que llegaba con cuatro triunfos consecutivos.

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

Clasificación de LaLiga EA Sports