Vinicius, 26 años: "Después de cenar, juego dos horas y luego vuelvo a tener hambre"

Vinicius Jr. ha contado en un canal brasileño cómo es su desayuno habitual antes de entrenar con el Real Madrid. El extremo también ha desvelado qué hace después de cenar y cuál es el dulce que suele tomar antes de los partidos

La alimentación es una parte fundamental de la preparación de cualquier futbolista profesional. Los horarios de entrenamiento, la exigencia física de los partidos y los desplazamientos obligan a cuidar cada detalle de la rutina diaria. No todo vale cuando se trata de rendir al máximo nivel y los desayunos también forman parte de esa planificación. Vinicius ha dejado conocer un poco más de sus hábitos y ha desvelado qué suele tomar antes de ponerse a trabajar en Valdebebas.

El extremo brasileño del Real Madrid, de 26 años, participó en un espacio de CazéTV, un canal de su país, donde habló de algunas de sus costumbres fuera del terreno de juego. Entre ellas, explicó cómo empieza habitualmente la jornada y qué hace antes de incorporarse a los entrenamientos del conjunto blanco.

"Como pan con tortilla revuelta y solo bebo agua por la mañana. Hago un rato de gimnasio antes del entrenamiento para calentar. Hay que preparar la máquina para que luego trabaje bien", contó Vinicius.

La rutina de los futbolistas suele estar condicionada por entrenamientos que comienzan alrededor de las diez de la mañana. Por eso, la primera comida del día tiene que adaptarse tanto al horario como al esfuerzo que viene después. En el caso del brasileño, además del desayuno, ese paso previo por el gimnasio le sirve para activar el cuerpo antes de afrontar el trabajo sobre el césped.

El hambre de Vinicius después de cenar

El brasileño también dejó una confesión más relacionada con sus hábitos nocturnos, una vez que termina la jornada. Aunque la alimentación de los futbolistas está controlada para favorecer su rendimiento, no siempre resulta sencillo resistirse a ciertos caprichos. Vinicius reconoció que, después de cenar, todavía tiene ganas de comer algo más.

"Después de cenar, juego dos horas y luego vuelvo a tener hambre". Una situación que se produce después de dedicar un rato a los videojuegos, otra de las aficiones que forman parte de su tiempo libre.

Eso sí, cuando se acerca un partido, también tiene sus propias preferencias. Antes de saltar al campo, el atacante suele tomar açaí, un producto muy popular en Brasil que ha incorporado a sus costumbres. "Es como un helado, pero más sano", explicó sobre este dulce típico de su país.

Así es, en definitiva, una parte de la rutina de Vinicius lejos de los focos: un desayuno sencillo, trabajo físico antes de entrenar y algún antojo cuando termina el día.