Racing de Santander 0-3 Real Madrid: El Real Madrid golpea tres veces antes del descanso y se lleva los puntos de El Sardinero

El Real Madrid se impuso con autoridad al Racing de Santander en El Sardinero gracias a los goles de Mbappé, Bellingham y Diomande, todos en la primera mitad. Los blancos dominaron el encuentro, aunque la segunda parte dejó polémica con un penalti señalado a los cántabros y anulado tras la revisión del VAR, además de un tanto invalidado al inglés por fuera de juego en el tiempo añadido

El Real Madrid de José Mourinho se llevó los tres puntos de su visita al Racing de Santander tras imponerse por 0-3 en El Sardinero. Los blancos encarrilaron el encuentro antes del descanso con los tantos de Mbappé, Bellingham y Diomande. La segunda mitad dejó menos ocasiones, pero sí una buena dosis de polémica, con un penalti señalado a favor de los cántabros que terminó siendo anulado por el VAR y otro gol de Bellingham que no subió al marcador por fuera de juego.

Mbappé y Bellingham encarrilan el triunfo

El Madrid salió dominador, presionando arriba y dificultando la salida de balón del Racing. Arda Güler tuvo la primera gran oportunidad en el minuto 7, con un disparo que se marchó rozando el poste. Poco después llegó la acción que abrió el marcador. Mbappé cayó dentro del área tras un contacto con Prati y Munuera Montero señaló penalti. Una decisión muy protestada por los locales, que consideraron insuficiente el contacto. El francés asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima en el minuto 11.

El Racing pudo reaccionar con una ocasión de Iker Luque, pero Courtois respondió con una gran parada para mantener la ventaja madridista. La respuesta visitante fue inmediata. En el minuto 21, Mbappé aguantó el balón de espaldas y conectó con Arda Güler, que encontró a Bellingham en profundidad. El inglés superó a Agirrezabala y firmó el 0-2, alcanzando además los 50 goles con la camiseta blanca.

Diomande firma otro golazo antes del descanso

El conjunto de Mourinho no bajó el ritmo y siguió buscando la portería rival. Tras una acción a balón parado, el Racing despejó un córner, pero el balón quedó en la frontal para Diomande. El costamarfileño conectó un potente disparo en el minuto 36 que se coló en la portería de Agirrezabala. Un auténtico golazo para poner el 0-3.

Arda Güler estuvo cerca de ampliar todavía más la ventaja antes del descanso con un zurdazo que se marchó junto al palo. El Racing, superado durante buena parte del primer tiempo, se marchó a vestuarios con una desventaja muy complicada de remontar.

El VAR anula el penalti del Racing

Tras la reanudación, los locales dieron un paso adelante y buscaron acercarse al área de Courtois. Sin embargo, el Madrid también tuvo opciones para hacer el cuarto. Mbappé estrelló un disparo en el palo en el minuto 60, mientras que Agirrezabala evitó posteriormente que Bellingham ampliara la goleada.

La gran polémica llegó en el minuto 72. Tchouaméni intentó despejar y el balón impactó en su brazo. Munuera Montero señaló penalti a favor del Racing, pero, tras acudir al monitor del VAR, decidió rectificar y dejar sin efecto la pena máxima.

El tramo final estuvo condicionado también por una incidencia en la grada, que obligó a detener momentáneamente la atención sobre el terreno de juego. En lo deportivo, Bellingham llegó a marcar el cuarto en el tiempo añadido, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Endrick también rozó el gol con un disparo que se marchó cerca del poste. El marcador ya no se movió y el Madrid cerró una contundente victoria en Santander.

Ficha técnica

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla (Pedro Felipe, 28’), Pablo Ramón (Íñigo Sainz, 62’), Belocian, Aarón; Iván Martín (Almeida, 81’), Prati; Iker Luque, Canales, Íñigo Vicente (Guliashvili, 81’) y Zabiri (Pablo García, 62’).Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 77’); Arda Güler (Brahim, 67’), Bellingham, Diomande (Endrick, 86’) y Mbappé.Goles: 0-1, Mbappé (11’, penalti); 0-2, Bellingham (21’); 0-3, Diomande (36’).

Árbitro: José Luis Munuera Montero.

Incidencias: Se detuvo el juego durante un minutos para que los servicios médicos atendieran a un aficionado. Un penalti anulado al Racing: el colegiado lo señaló en el minuto 72 por una mano de Tchouaméni, pero rectificó tras revisar el VAR. Un gol anulado al Real Madrid: el de Bellingham en el minuto 91 por fuera de juego.