Athletic - Real Sociedad en directo: resultado del partido de hoy LaLiga EA Sports
Sigue minuto a minuto el derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad en San Mamés...
Athletic
R. Sociedad
Minuto a minutoActualizar narración
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA REAL SOCIEDAD! ¡EMPATA SUCIC!
Otra vez Iñaki llegando con peligro por la banda derecha, aunque su centro no encontró a ningún compañero...
Muchos problemas defensivos en la Real Sociedad, llegan tarde a casi todos los balones y está sufriendo...
¡ARRIBA BERENGUER!
Vaya contra letal del Athletic por la derecha, conduce Iñaki y pone un caramelo, no llega Nico y Alex Berenguer lo hace muy forzado y manda su remate por encima de larguero...
Despierta la Real Sociedad ahora con un saque de esquina y el ímpetu de Guedes...
Vaya golazo del Athletic, que lo estaba buscando con ganas. Conexión entre hermanos, Nico asiste al espacio e Iñaki coge la espalda a Sarr para plantarse ante Remiro y ponerle una vaselina que toca pero entra con suspense en la portería txuri urdin...
¡GOOOOOOOOOL DE IÑAKI! ¡GOOOOOOOOOOL DEL ATHLETIC!
Ha salido muy enchufado el Athletic mientras la Real aguanta el chaparrón del inicio...
¡A la barrera la falta de Berenguer! Derribaron a Iñaki Williams cerca de la frontal y el '7' buscó el lanzamiento directo.
Intentaba hacerle el lío Nico Williams a Aramburu pero no puede en esta ocasión, bonito duelo en que vamos a ver entre el español y el venezolano.
CAMBIO OBLIGADO
Se marcha Maroan Sannadi tapándose la cara y llorando, le consuela Terzic. Entra Robert Navarro en su lugar.
No puede Sannadi, definitivamente se echa el suelo. No puede casi andar. Vaya impotencia del delantero rojiblanco...
Sannadi se ha roto. Parece que no puede seguir. Se echa la mano a la parte posterior del muslo, aunque dice que quiere continuar...
¡INCREÍBLE FALLO DE BERENGUER!
Buen balón de Nico Williams para la llegada de Hugo Rincón, que pone el contro botando y Berenguer, con todo a favor y la portería vacía, remata al aire en el área pequeña y el balón sale rozando el poste...
¡COMIENZA EL PARTIDO EN SAN MAMÉS!
Minuto de silencio ahora por las víctimas del accidente de tren en Urda.
Homenaje también para Unai Simón, que sale con su trofeo de mejor portero del mundo, ovación de la grada de todos los jugadores sobe el césped.
Homenaje a la ikurriña con Iribar y Kortabarria, saltando al campo con la ikurriña, como hicieran hace 50 años antes de que la bandera del País Vasco fuera legalizada. Todos los jugadores se hacen una foto con los protagonistas.
¡Vaya ambientazo en San Mamés! ¡Saltan los jugadores al campo!
Todo listo en San Mamés, jugadores a vestuarios para recibir las últimas indicaciones...
El regreso de Laporte tras cumplir un partido de sanción es la principal novedad del once inicial del Athletic para el derbi vasco. También entra en el once Gerenabarrena, en lugar del lesionado Ruiz de Galarreta.
En la Real Sociedad vuelven al once Barrenetxea y Soler. También regresa Aramburu, recuperado de sus molestias.
EL ÁRBITRO DEL PARTIDO
Hernández Hernández será el colegiado que imparta justicia, asistido en el VAR por Del Cerro Grande.
¡TAMBIÉN MATARAZZO!
¡TERZIC DESVELA SU ONCE TITULAR!
También los hombres de Edin Terzic están en casa...
El conjunto txuri urdin ya está en San Mamés...
Las únicas bajas de Matarazzo son el lesionado de larga duración Álvaro Odriozola y el atacante ruso Arsen Zakharyan, que sufre una lesión en el tobillo.
Oihan Sancet es la gran novedad en la convocatoria de Terzic. Regresa un mes después de sufrir una lesión muscular que le ha hecho perderse tres partidos de Liga (Valencia, Levante y Getafe) y la eliminatoria de Copa frente al Prat.
El Athletic afronta la cita tras golear al Getafe y recuperar sensaciones y la Real Sociedad en su mejor racha de la temporada con cuatro victorias ligueras consecutivas. ¿Quién saldrá vencedor?
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera esta noche en San Mamés, todo un derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad...
El Athletic y la Real Sociedad llegan al derbi vasco de este domingo en San Mamés en un buen momento de forma, los rojiblancos después de golear al Getafe y superar con autoridad la primera eliminatoria copera, y el conjunto txuri urdin impulsado por una racha de cuatro victorias ligueras consecutivas.
Edin Terzic no podrá contar con Gorka Guruzeta, que se perderá lo que resta de temporada, ni tampoco con Iñigo Ruiz de Galarreta, lesionado frente al conjunto azulón aunque recuperará por fin a Oihan Sancet, ausente en los cuatro últimos encuentros por una lesión muscular.
Por su parte, la Real Sociedad se ha instalado en la zona alta de la clasificación después de firmar una sólida victoria por 2-1 ante el Levante en Anoeta en la última jornada liguera. El conjunto donostiarra ocupa actualmente la quinta plaza, a cautro punto de los puestos de Liga de Campeones que marca el Real Betis y con una ventaja de siete respecto a las posiciones que dejan fuera de Europa. A la conocida baja de larga duración de Álvaro Odriozola se ha sumado a última hora la de Arsen Zakharyan, que sufre una lesión en el tobillo que le impedirá estar presente en San Mamés.