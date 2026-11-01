Athletic - Real Sociedad en directo: resultado del partido de hoy LaLiga EA Sports

El regreso de Laporte tras cumplir un partido de sanción es la principal novedad del once inicial del Athletic para el derbi vasco. También entra en el once Gerenabarrena, en lugar del lesionado Ruiz de Galarreta.

En la Real Sociedad vuelven al once Barrenetxea y Soler. También regresa Aramburu, recuperado de sus molestias.