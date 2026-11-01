Unai Simon, 29 años: "Lo que llamamos 'la patrulla canina'... es la hostia"

El portero del Athletic ha explicado cómo consigue desconectar del fútbol a través del ajedrez, el golf y los paseos con su perra; además de contar lo que tiene decidido cuando cuelgue los guantes

Unai Simón vive uno de los mejores momentos de su carrera. El guardameta del Athletic Club ha sido reconocido como el mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro, sin embargo, más allá de los terrenos de juego, el internacional español tiene muy claro que necesita encontrar momentos para desconectar de una profesión que ocupa buena parte de su vida.

El ajedrez, el golf o los paseos con su perra forman parte de la rutina con la que intenta dejar a un lado los partidos, los entrenamientos y la presión de la competición. Y es que Simón es consciente de que el fútbol no puede ser el centro de toda su vida. Así lo explicó en una charla con 'Athletic Talks', donde también dejó claro qué hará cuando llegue el momento de colgar los guantes.

El ajedrez es una de sus vías de escape, aunque no presume precisamente de sus habilidades sobre el tablero. "Soy malísimo. Que parece que ahora soy Karpov. Me gusta porque me evade del fútbol. Juego en las concentraciones. En la Eurocopa me pude echar mil partidas... Soy un enfermo y necesito algo que me separe del fútbol porque estoy siempre pensando en muchas cosas", reconoce. También ha encontrado en el golf otra alternativa, aunque el tiempo no siempre acompaña. "Llega el invierno y a la cueva. Jugar bajo la lluvia no me mola nada. Llevé los palos al Mundial. Son cosas para no pensar en el fútbol, es muy importante salir de ese espacio", explica.

Pero hay un plan que disfruta especialmente lejos de los focos. En Sopela, sus paseos vespertinos con la perra le permiten relacionarse con vecinos que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol. Una normalidad que valora especialmente. "Lo que llamamos 'la patrulla canina', estar con los dueños de los perros del barrio porque no tienen ni idea de fútbol... es la hostia. Hablan de sus vidas, de su trabajo y sus cosas. Para mí es una maravilla. Llueve o truene, yo bajo con el paraguas aunque haya solo una persona", cuenta entre risas.

Un futuro lejos del fútbol profesional

Esa necesidad de desconectar también explica la decisión que ya tiene tomada para cuando se retire. Unai Simón no se imagina ligado al fútbol profesional una vez que cuelgue las botas, pese a que reconoce que ha podido disfrutar de una trayectoria privilegiada. "Al menos en el tema profesional. He tenido la suerte de llegar y de poder vivir una experiencia maravillosa, pero he conocido mucha gente que se ha quedado por el camino y el fútbol le ha pisoteado... digamos que es una empresa que no trata bien a veces a la gente", reflexiona.

El portero también quiso diferenciar el trato que ha encontrado en el Athletic del que, a su juicio, se puede recibir en otros equipos. "En otros clubes te quitan si viene otro que crean mejor", señala, antes de dejar abierta una posibilidad para el futuro: "Sí me veo entrenando a niños... pero alejarme del profesional lo veo claro".