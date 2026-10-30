Regalo anticipado del Athletic a Terzic en su 44º cumpleaños

El técnico alemán pudo celebrar por adelantado su aniversario con una victoria que le permite estrenarse con buen pie en el torneo del KO, una alegría que no todos sus predecesores en el banquillo rojiblanco pudieron disfrutar en su primer intento

Edin Terzic cumple 44 años este viernes 30 de octubre y sus futbolistas le hicieron ayer el primer gran regalo. El Athletic resolvió sin sobresaltos su estreno en la Copa del Rey, logrando el billete para la siguiente ronda y evitando cualquier sorpresa en un compromiso que, sobre el papel, debía sacar adelante por la diferencia de categoría.

Este discreto triunfo tiene una pequeña lectura histórica ya que otros entrenadores que pasaron por San Mamés no tuvieron tanta suerte en su primera experiencia copera.

Un estreno que no todos pudieron celebrar

El alemán ya sabe lo que es superar el primer obstáculo en el torneo del KO al frente del conjunto bilbaíno. No es un detalle menor si se repasa lo sucedido con algunos de sus antecesores. Jupp Heynckes, por ejemplo, inició su aventura copera con una eliminación frente al Xerez, que apeó a los rojiblancos en una eliminatoria a doble partido.

Tampoco guarda un buen recuerdo Ernesto Valverde de su estreno en la competición como técnico de Primera División. El Athletic cayó por 2-1 ante el Torrelavega, entonces en Segunda B, en un tropiezo que le dejó fuera antes de lo esperado.

En cambio, otros entrenadores sí consiguieron comenzar con una alegría. Mendilibar, Caparrós, Bielsa y Marcelino superaron sus respectivos debuts en la Copa como técnicos rojiblancos.

También hubo situaciones particulares, como la que protagonizaron Berizzo y Gaizka Garitano. El argentino dirigió la ida frente al Huesca, saldada con un contundente 4-0, y su sucesor remató el trabajo días después con otro 0-4.

Los sustos recientes del Athletic en la Copa

Terzic también tenía motivos para no confiarse. En las tres temporadas anteriores a su llegada a Lezama, el Athletic había tenido que sudar para superar su primer compromiso copero. Primero necesitó remontar ante el Rubí (1-2), después tuvo que recurrir a los penaltis frente a la UD Logroñés y, más recientemente, necesitó la prórroga para eliminar al Ourense (0-1).

Pese a esos antecedentes, los números respaldaban al conjunto bilbaíno. De hecho, el Athletic únicamente ha caído eliminado en una de sus últimas 30 eliminatorias de Copa disputadas a partido único. Fue ante Osasuna, que se impuso por 2-3 en la temporada 2024/25.

Los menos habituales también se apuntan al regalo

La diferencia entre los dos equipos terminó imponiéndose, aunque el Athletic tuvo que trabajar para transformar su superioridad en una goleada. Terzic apostó por futbolistas con menos protagonismo y dio entrada a varios jóvenes de Lezama, que terminaron teniendo un papel importante para cerrar el encuentro.

El alemán sacó un once con suplentes y titulares con hombres como Yohaneko, Rego, Maroan Sannadi, Nico Serrano o Robert Navarro pero con las ideas claras y dispuestos a evitar cualquier sorpresa.

Los rojiblancos se tomaron en serio la eliminatoria desde el principio, pero fue cuando los cachorros comenzaron a acercarse con mayor peligro al área rival cuando llegó el desenlace que se esperaba. El técnico alemán pudo así celebrar su primer triunfo copero en España y recibir un regalo anticipado de una plantilla que respondió a la exigencia.

Ahora, el calendario no concede demasiado margen para celebraciones. Terzic podrá soplar las velas con la satisfacción del deber cumplido, aunque el verdadero examen llegará con la visita de la Real Sociedad a San Mamés en el derbi vasco. Ese será otro cumpleaños.