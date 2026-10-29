Copa del Rey 2026/27 en directo hoy | Partidos y resultados de primera ronda: Prat-Athletic, Lebrijana-Getafe, Ribadesella-Racing, Auriense-Deportivo y todos los encuentros

Retransmisión en directo de la jornada del jueves 29 de octubre de la Copa del Rey 2026/27

¡Buenas tardes! Arrancamos con el directo de este jueves 29 de octubre de la Copa del Rey 2026/27 que quedó trastocada por el accidente de ayer miércoles, lo que ha incrementado el número de encuentros que, en un principio, se iban a disputar en esta tercera jornada

La jornada de Copa del Rey arranca pronto, con el Peña Sport-Huesca y el Numancia-Oviedo, un clásico este último entre clubes que no hace mucho han militado en Primera división y que tienen muchos duelos entre sí en Segunda

El arranque, el martes, de la Copa del Rey dejó sorpresas con las eliminaciones del Espanyol -que costó el puesto de su técnico- y el Córdoba; se salvo de milagro el Rayo ante el Recreativo en la prórroga, mientras que el Elche tuvo que remontar ante el Pinatar

En los 22 partidos que se juegan hoy, nueve de ellos de los que estaban previstos para el miércoles, se guardará un minuto de silencio , en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, según ha confirmado este jueves la Real Federación Española de Fútbol

La Copa del Rey retoma este jueves la competición con una intensa jornada de la primera eliminatoria, marcada por la disputa de algunos de los encuentros previstos inicialmente para el miércoles, pero que fueron pasados al día siguiente tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó esta decisión como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas de la tragedia. "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de esta desolador accidente", publicó la RFEF al comunicar su decisión.

Por eso, los partidos programados para este jueves arrancarán con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de este accidente.

Desde el Atlético Baleares-Eldense hasta el Xerez-Cádiz, pasando por duelos como el Peña Sport-Huesca o el Numancia-Oviedo, la competición vuelve a reunir a clubes con objetivos, categorías y realidades muy diferentes, lo que le da vida a esta competición.

Como siempre, los equipos de menor categoría tratarán de aprovechar el factor campo para dar la sorpresa, mientras que los conjuntos de mayor entidad afrontarán el desafío de evitar tropiezos en una eliminatoria a partido único en el que tienen toda la presión.

La ilusión de los clubes más modestos y la posibilidad de que cualquier campo se convierta en escenario de una sorpresa mantienen viva la esencia de una Copa del Rey que vuelve a poner de manifiesto que el atractivo de su modelo.