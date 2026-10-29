Rafael Louzán, presidente de la RFEF, explica el aplazamiento de la Copa del Rey tras el accidente de Toledo

El máximo dirigente del fútbol en España valoró la suspensión de la jornada de Copa del Rey prevista para este pasado miércoles. "Entendíamos que el fútbol hoy tenía que devolverle a la sociedad española lo que nos ha dado"

El accidente de Toledo, ocurrido entre las localidades de Urda y Los Yébenes, y que por el momento a esta hora de la mañana deja la fatídica cifra de 68 heridos, trastocó las vidas de todos aquellos que en menor o mayor medida lo sintieron cerca este pasado miércoles. El accidente entre dos trenes, un AVE y un Iryo marcará la historia negra de España para siempre y también provocó que este pasado miércoles se suspendiense, en señal de respeto, la jornada de Copa del Rey que había prevista para disputar.

Sobre el accidente de Toledo y la propia suspensión de la jornada de Copa del Rey, habló Rafael Louzán en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol apostó por la suspensión como señal de respeto y de estar a la altura de lo que la sociedad española reclamaba.

La pérdida de Rafael Louzán en el accidente de tren de Toledo

Rafael Louzán, como muchas personas este pasado miércoles, vio como la tragedia del accidente de dos trenes en la provincia de Toledo, entre Urda y Los Yébenes, le había afectado de cerca al sufrir la pérdida de una amiga y tener a otra en estado grave. "Es un día duro, tengo una amiga que ha fallecido y otra de ellas en la UVI del hospital de Toledo. No hay consuelo para todos los familiares".

Cuestionado sobre la suspensión de la jornada de Copa del Rey, Rafael Louzán habló de devolverle a la sociedad lo que le había dado y estar a la altura de los sucedido: "Entendíamos que el fútbol hoy (por ayer) tenía que devolverle a la sociedad española lo que nos ha dado. Que menos que estar a la altura hoy, haya que hacer lo que haya que hacer para estar con las víctimas, sus familias y cuerpos". También quiso Rafael Louzán destacar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. "Son un pilar básico de nuestro país. Hay que actuar con rapidez y eso es lo que hemos hecho", destacó.

Nuevas fechas para los partidos aplazado de Copa del Rey

Rafael Louzán comentó en el citado programa de radio que ya se estaba trabajando para programar una reunión con vistas crear un gabinete de crisis para buscar nuevas fechas y horarios para la Copa del Rey: "Hemos empezado a contactar con todos los equipos y al presidente de LaLiga para reunirnos en un gabinete de crisis. Hemos hablado con LaLiga porque afecta al calendario del fin de semana, al descanso y debe haber una perfecta sincronización. Pero ahora mismo no importa en absoluto ni fechas ni horarios. La sociedad española ha perdido multitud de vidas en este accidente".

Horas después, desde la propia RFEF se hizo oficial las nuevas fechas y horarios de la Copa del Rey. Nueve de ellos se jugarán este jueves 29 de octubre (ninguno de Primera división). Los restantes se disputarán al comienzo del mes de noviembre y tanto Real Betis como Celta de Vigo jugarán durante el parón de selecciones sin poder contar con sus internacionales.

El presidente de la RFEF también apuntó al homenaje a las víctimas que se producirá en los partidos de Copa del Rey: "Así está todo preparado. Tiene que haber esa solidaridad con todos en los campos de fútbol e incluso nos hemos puesto en contacto con las productoras de televisión. Además, tenemos una póliza para indemnizar a los clubes ante estos supuestos. Rendiremos homenaje a las víctimas y esperamos que nunca jamás podamos ver una tragedia como esta".

Por último, informó de que habrá brazaletes negros en los partidos de este jueves: "Estamos coordinando todo lo que estamos hablando con los 14 partidos que están previstos y, por lo tanto, se está coordinando. Todo lo que podamos hacer... el fútbol español está con las víctimas y sus familias".