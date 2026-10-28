Ángel Torres estalla contra el sorteo de Copa de Sevilla y Betis: "Nos va a costar 60.000 euros"

El presidente del Getafe cuestiona los emparejamientos de la primera ronda y carga contra la organización de la RFEF por los desplazamientos que deberán afrontar algunos equipos, con los equipos hispalenses teniendo que preparar sus viajes a la capital de España

Ángel Torres ha proclamado su enfado por el mecanismo del sorteo de Copa del Rey.Imago

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey ha provocado verdadero malestar en una serie de clubes, especialmente en los equipos del sur de España y los madrileños.

Pese a que uno de los criterios anunciados era favorecer los enfrentamientos por proximidad geográfica, los emparejamientos han dejado situaciones que han despertado críticas.

Ángel Torres, presidente del Getafe, no ha ocultado su enfado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por una distribución que considera difícil de entender y que tendrá un coste importante para su entidad.

Ángel Torres carga contra la RFEF por los desplazamientos

El máximo mandatario azulón mostró su indignación por el resultado del sorteo y puso la atención en las diferencias entre los viajes asignados a los equipos. Mientras el Betis y el Sevilla tendrán que desplazarse a Madrid para disputar sus respectivos compromisos, Getafe y Rayo Vallecano afrontarán sus eliminatorias en Andalucía.

"Nos va a costar 60.000 euros", ha lamentado Torres en declaraciones recogidas por el diario Marca. El dirigente hace referencia directa al gasto que supondrá para el Getafe viajar hasta Lebrija para medirse al conjunto local en su estreno copero.

El dirigente no entiende que, si se pretendía facilitar los desplazamientos por cercanía, los emparejamientos hayan terminado repartiendo los viajes de esta manera entre Madrid y Andalucía. El Rayo Vallecano se enfrentó ayer al Recreativo, al que venció por 2-3, en una eliminatoria que también obligó al conjunto rayista a viajar hasta Huelva.

Betis y Sevilla tenían previsto viajar a Madrid en avión

Con las críticas exacerbadas por la organización del sorteo, los dos representantes sevillanos ultiman sus planes para afrontar sus respectivos encuentros. Tanto el Betis como el Sevilla tenían previsto desplazarse a Madrid en avión, dejando atrás la opción del AVE que utilizaron en otras temporadas.

El conjunto verdiblanco debería haber viajado este miércoles por la mañana después de completar la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Navalcarnero. Está aún por definir cuándo se disputará el partido que debía jugar hoy el equipo de Manuel Pellegrini en el estadio Santo Domingo de Alcorcón.

Por su parte, el Sevilla sí visitará este jueves al Sporting Hortaleza, a las 21:00 horas, en el estadio de El Val, en Alcalá de Henares. El equipo de Luis García Plaza también había optado por el avión para evitar posibles contratiempos en el desplazamiento a la capital de España.

El trágico accidente ferroviario en Toledo ha propiciado que la jornada de Copa del Rey del día de hoy haya sido suspendida.