Lamine rompe su silencio tras quedarse sin Balón de Oro en su noche más difícil

El delantero del Barcelona recibe el apoyo de su pareja y sus compañeros mientras asimila su derrota en la gala, aunque ha convertido la decepción en un nuevo estímulo para seguir creciendo y mantiene intacta su confianza en que acabará conquistando el máximo reconocimiento individual

Lamine Yamal intenta pasar página. El joven talento del FC Barcelona se llevó una gran decepción en Londres con un Balón de Oro que creía que iba a ser suyo y que terminó en manos de Harry Kane.

Tras unas horas de silencio, el '10' del Barça ha decidido reaccionar a través de sus redes sociales con un mensaje positivo en el que se queda con lo bueno tras conquistar su tercer Trofeo Kopa consecutivo.

A sus 19 años, ya acumula dos podios en el galardón más prestigioso del fútbol individual y está convencido de que su momento terminará sucediendo. "Llegará, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento", ha escrito el futbolista en su cuenta de Instagram.

El extremo también ha querido felicitar a los vencedores, devolviendo la atención al Barça. "Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar".

Lamine Yamal recibe el apoyo del vestuario y de su pareja

La decepción inicial ha dado paso a una reivindicación de sus posibilidades. Tras terminar segundo en la edición anterior y tercero en la actual, Lamine ha comprobado que todavía tiene margen para seguir creciendo, aunque las expectativas que rodean su figura son cada vez mayores.

Su publicación también se ha convertido en un espacio de apoyo para sus compañeros y personas más cercanas. Fermín López le ha dejado un mensaje de confianza: "Llegará, y más de uno. Siempre contigo". También Iñigo Martínez ha querido arroparlo: "Hay talentos que no necesitan premios para demostrar lo que son".

Su pareja, Inés García, tampoco ha dudado en mostrarle públicamente su respaldo. "El trabajo siempre acaba recompensando. Tu esfuerzo y tu ambición van contigo de la mano día a día. Confiamos y creemos plenamente en ti. Eres y serás el mejor, todo el mundo lo acabará viendo. Te amo mi vida, siempre estaré a muerte contigo", le ha dedicado.

Su novia lo acompaña normalmente en sus viajes y ambos están viviendo en la casa que compró a Gerard Piqué y Shakira, desde donde un chófer lo traslada a los entrenamientos ya que todavía no se ha sacado el carnet de conducir.

McDonald's para aliviar la decepción en Londres

Según informa El Periódico, el delantero hizo noche en Londres tras la gala y recurrió a la comida rápida para aliviar el disgusto. El internacional español pidió unos nuggets y unas alitas de pollo de McDonald's en Londres.

Al día siguiente, ya en la tarde del martes, Lamine regresó a Barcelona acompañado por sus familiares y su entorno más cercano en un avión privado. El séquito aterrizó alrededor de las siete de la tarde y una hora más tarde fue cuando publicó el mensaje en redes sociales.

Lamine gestiona sus redes sociales

Más allá del fútbol, el internacional español se ha convertido en todo un fenómeno comercial. Su imagen despierta el interés de grandes multinacionales y cuenta con acuerdos publicitarios con marcas como Adidas, McDonald's, Powerade, Visa, Beats, American Eagle, Konami y Oppo.

Su equipo profesional trabaja en ámbitos como los contratos, la asesoría patrimonial, la seguridad y la gestión de su imagen. Sin embargo, las decisiones finales corresponden al propio jugador, que también participa directamente en el control de su presencia pública. Su impacto en las redes sociales da una idea de su dimensión internacional puesto que ya suma alrededor de 60 millones de seguidores en Instagram y 72 millones en TikTok, cifras que lo sitúan entre las grandes figuras deportivas de su generación.

Pese a su condición de estrella mundial, Lamine mantiene algunas aficiones propias de su edad. Una de ellas son los videojuegos. La Nintendo Switch 2 y el Mario Kart World se han convertido en sus pasatiempos habituales en los desplazamientos del Barcelona, donde los futbolistas compiten entre ellos y comentan sus partidas.