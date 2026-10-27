Jannik Sinner pone de ejemplo a Lamine Yamal: "ES campeón del mundo con España a los 19 años ¿Por qué temer que la juventud excesiva cause problemas?"

El tenista italiano, gran rival generacional de Carlos Alcaraz, ha puesto a la estrella del FC Barcelona y de la Selección Española como un ejemplo a seguir sobre cómo las jóvenes estrellas pueden liderar con la presión del deporte de élite

Una de las nuevas tendencias que existen en el deporte mundial es que cada salen más jóvenes, de cualquier modalidad, que triunfan o, directamente arrasan. En España tenemos varios ejemplos como son los casos de Lamine Yamal o Pau Cubarsí en fútbol o de Carlos Alcaraz en el tenis. Precisamente es el gran rival generacional del tenista español, Jannik Sinner, quien ha cogido a Lamine Yamal para ponerla de un gran ejemplo de cómo los jóvenes deportistas pueden lidiar perfectamente con la presión en la máxima élite. De hecho, el italiano ha abogado por darles más libertad aún.

"Fíjate en la temporada de Lamine Yamal, campeón del mundo con España a los 19 años. ¿Por qué temer que la juventud excesiva cause problemas? ¿Y si les ofrece nuevos horizontes y les ayuda a mostrar cualidades que nadie ha visto todavía? Dejemos que los jóvenes jueguen", ha dicho en una entrevista para la revista U de la Reppublica.

Jannik Sinner, que ha sido uno de los mejores jugadores de tenis en las últimas temporadas, también ha tenido palabras de su amigo, Andrea Kimi Antonelli, que con 20 años de puede proclamar campeón del mundo de Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de México. "Kimi debutó sin siquiera tener carnet. Por cierto, yo finalmente conseguí mi carnet de moto. Si alguien merece el éxito, no veo ningún problema, igual que Messi y Cristiano Ronaldo tienen derecho a estar en el campo aunque ya no sean adolescentes. Y no olvidemos a Djokovic".

Jannik Sinner, tenista italiano durante el torneo de Wimbledon.

De hecho, el italiano ha abogado porque las jóvenes estrellas del deporte aprovechen el momento. "Yo no pongo las reglas, pero ¿por qué privar a los adolescentes de una historia tan hermosa? Experimentaron una emoción intensa, lucharon, trabajaron duro. Hay una edad en la que el deporte te da voz para ser escuchado y se convierte en una herramienta para comprender quién eres y crecer. Aún no puedes ser grande en la sociedad. En muchos otros sectores te critican por no tener la edad adecuada, pero el deporte te ofrece oportunidades sin juzgarte ni pedirte tu identificación".

Jannik Sinner y la recuperación de su lesión de rodilla

Jannik Sinner también ha tenido tiempo para hablar de la lesión de rodilla que le está teniendo alejado de las pistas (no juega desde el mes de julio y ya ha anunciado que volverá para la temporada 2027). "Paciencia es la palabra clave para este período. Tu cuerpo es el único rival al que no puedes vencer. Cuando te dice que pares, tienes que aceptarlo y seguir los consejos de los especialistas".

El italiano ha manifestado que está tomándose la recuperación con calma para no tener recaídas. "Las lesiones son parte del deporte, hay que ser inteligente y entender cuánto y cuándo jugar. Hay que tener una visión a largo plazo, el hoy no lo es todo, se siembra hoy, pero la cosecha llega después. Y la diferencia siempre la marcan el trabajo duro y la preparación, no la suerte. Eso te ayuda a ganar un punto, no un partido".