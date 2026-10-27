Djokovic se sincera sobre sus problemas físicos: "Ya estaba fuertemente medicado"

El tenista serbio, en declaraciones para Sportal, aclaró su ausencia la pasada temporada en las ATP Finals a consecuencia de una lesión en el hombro

Djokovic será uno de los tenistas que sobre el papel debe agitar los últimos meses de este 2026 en el ranking ATP. El tenista serbio, que es el número 12 del mundo, pelea desde esta misma semana en Basilea por llevarse el ATP 500 de Suiza y seguir escalando posiciones de cara a la disputa de las ATP Finals. Djokovic no lo tendrá sencillo ya que por esa novena plaza (la baja de Sineer permite acudir al noveno) hay peleando varios tenistas como son el propio Nole, Jódar, Alex de Miñaur y Tiafoe.

Djokovic quiere estar y que no le ocurra como la pasada temporada que a pesar de tener plaza, se tuvo que bajar de las ATP Finals en Turín por problemas físicos. Sobre estos problemas físicos y sobre cómo afronta lo que resta de temporada, Djokovic habló en una entrevista para Sportal.

Los problemas físicos de Novak Djokovic la pasada temporada

Djokovic recordó el complicado final de temporada que tuvo el pasado 2025, con la aparición de lesiones principalmente. "Sobre las ATP Finals, tomé decisiones diferentes en los últimos dos años. En 2024 quería acabar la temporada antes, a mediados de octubre. El año pasado tuve una lesión en el hombro: cuando acabé el torneo en Atenas, uno o dos días antes de que empezara Turín, los resultados mostraron una lesión en músculos de mi hombro, así que decidí no jugar. Si hubiese estado sano, probablemente habría acudido, pero ya estaba fuertemente medicado para acabar el torneo de Atenas".

En Basilea, donde Djokovic evitaría hasta una hipotética final a Rafa Jódar, el serbio buscará alcanzar la final de un torneo que le ayudaría a seguir escalando en el ranking ATP de cara a las ATP Finals. Pero Djokovic también admitió que añadir el torneo de Basilea a su calendario no le ha supuesto tanto esfuerzo a nivel físico por las propias condiciones del torneo suizo: "Me gustaría ir a Turín, veremos qué ocurre. Me ha sido más fácil añadir un torneo ahora porque va a ser más fácil para mí a nivel físico: no hay calor, no hay sol, no hay factores externos como cuando jugamos al aire libre". Sobre sus problemas físico, Djokovic prefirió zanjar el tema después de afirmar que estaba en la dirección correcta: "He progresado bastante físicamente y vamos en la dirección correcta. Todavía no está todo al 100%, pero estamos muy cerca. No vamos a hablar más de esto".

Djokovic, cansado de aquellos que quieren retirarlo

Sacó su lado más sincero Djokovic al ser cuestionado sobre aquellos que quieren retirarlo: "Siempre que exista gente, habrá especulación. Está en la naturaleza de la gente, en todos lados. A la gente le gusta criticar, juzgar, siempre con información insuficiente, pero es algo a lo que no presto atención. No me molesta ni me enfada, ni mucho menos. Me enfadan otras cosas, cosas mucho más importantes".

Djokovic levantando su último título en Pekín

Por último el serbio expresó sus intenciones de cara a la próxima temporada y la idea de jugar el Six Kings Slam en la nueva fecha, que está aún por hacerse oficial: "Voy a jugar la exhibición de la Six Kings Slam en Arabia Saudí. Para la próxima temporada, sé al 100% que estaré en Australia, y ya veré si juego un torneo antes de Australia o no. Lo decidiré de acuerdo con el equipo. Ahora el foco está puesto en acabar la temporada lo mejor posible".