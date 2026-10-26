Sorprendente decisión de Alejandro Davidovich que afecta a Rafa Jódar y Novak Djokovic

El malagueño, reciente campeón del Masters 1000 de Shanghai, ha notificado su salida del ATP 500 de Basilea, donde el pasado año fue finalista. El Davidovich era uno de los posibles rivales de Jódar en los cuartos de final y principal escollo de cara a una hipotética final ante Djokovic

Alejandro Davidovich sigue saboreando las mieles de su último triunfo en el Masters 1000 de Shanghai. El tenista malagueño se impuso en la final a Rafa Jódar y sumó el primer Masters 1000 de su carrera y el tercer título de este 2026. Se esperaba por tanto con los brazos abiertos a Alejandro Davidovich en su próxima cita: el ATP 500 de Basilea, donde el malagueño partía como uno de los cabezas de serie y además buscaba emular la final del pasado curso.

Pero la sorpresa ha saltado en las últimas horas después de confirmarse la baja, sin motivo confirmado, del propio Alejandro Davidovich del ATP 500 de Basilea. La baja de Davidovich es doblemente extraña porque además de defender la final del pasado año, estaba aún con opciones de entrar entre las ocho mejores raquetas del año para disputar las ATP Finals 2026. Esta ausencia no ha sido la única en un ATP 500 de Basilea que ha comenzado con más movimientos en el cuadro de los esperados. La baja de Davidovich ha afectado directamente a Rafa Jódar y de manera más indirecta a Novak Djokovic.

Rafa Jódar, afectado por la baja de Davidovich en el ATP 500 de Basilea

Alejandro Davidovich ante Rafa Jódar era un enfrentamiento que se podía dar en cuartos de final del ATP 500 de Basilea ya que ambos españoles habían quedado encuadrados en el mismo lado del cuadro del torneo suizo.

Tras esta repentina e inesperada baja da Davidovich, el torneo suizo se ha visto obligado a reestructurar el cuadro y ahora el potencial rival de Rafa Jódar en esa ronda de cuartos es Hubert Hurkacz, reubicado en esa parte del cuadro. Hurkacz debutará ante Zizou Bergs, el tenista belga que eliminó a Carlos Alcaraz del Masters 1000 de Shanghai y que querrá seguir dando sorpresas en Basilea.

En el otro lado del cuadro, Novak Djokovic también ha visto como la baja de Alejandro Davidovich del ATP 500 de Basilea pueden marcar sus opciones de futuro de cara a estar en las ATP Finals. Novak Djokovic necesita hacer un gran torneo en Suiza y que Rafa Jódar no llegue a las rondas finales por lo que la opción de que el madrileño se enfrentase a Davidovich le daba mayores posibilidades de tropiezo a uno de los rivales para las ATP FInals.

Más cambios en el ATP 500 de Basilea

Además de la citada baja de Alejandro Davidovich del ATP 500 de Basilea, de la cita suiza también se han bajado el griego Tsitsipas, que se medía en la primera ronda a Taylor Fritz, otro de los candidatos a las ATP Finals junto a Djokovic y Arthur Fils.

Fritz tendrá un duelo más cómodo sobre el papel ante Rinki Hijikata. Este movimiento con Tsitsipas y la baja de Bublik, han provocado que Casper Ruud, número 25 del ranking ATP, sea un potencial rival de Djokovic en cuartos de final deparando un duelo de altos vuelos.