Sinner, rival de Carlos Alcaraz por el número 1 del ranking ATP, toma una decisión con su lesión y cuenta con Darren Cahill

El tenista italiano, ha informado la 'Gazzetta dello Sport' habría cambiado de cuerpo médico, dejando su relación con JMedical y ahora se habría puesto en manos de Herbert Schoenhuber, ortopedista de gran renombre a nivel mundial

La batalla entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por alcanzar el número 1 del ranking ATP tuvo que 'parar' hace algunas semanas después de que el tenista italiano anunciase que hasta 2027 no regresaría a las pistas a consecuencia de una lesión de rodilla derecha. Evidentemente, Carlos Alcaraz, al igual que Zverev, que es actualmente número 2 del ranking ATP y que podría terminar el año como número 1, siguen peleando en los torneos que restan de aquí a final del curso para coronarse en lo más alto de la ATP.

La lesión de Jannik Sinner está siendo toda una incógnita ya que si en principio parecía de una gravedad, con el tiempo se ha demostrado que el tenista italiano tiene una dolencia en su rodilla derecha mayor de lo que en un principio se había apuntado. Jannik Sinner dejó fuera cualquier tipo de especulación afirmando que hasta 2027 no regresaría a las pistas aunque no se sabe en qué mes se producirá está deseara reaparición. La última información en torno a Sinner no invita al optimismo ya que apunta a un cambio en su equipo médico por ciertos desacuerdos con el que contaba hasta el momento.

Sinner rompe con su servicio médico a consecuencia de su lesión

Según informó este pasado sábado la 'Gazzetta dello Sports', Jannik Sinner habría roto relaciones con el que hasta el momento era su cuerpo médico, JMedical, una prestigiosa clínica de rehabilitación que trabajó desde el primer momento que se produjo su lesión en Wimbledon. El hecho de que Sinner, que tenía pensado volver a la competición en la gira asiática, recayese de su dolencia en la rodilla derecha, ha llevado al tenista a dar un giro de 180 grados en lo que respecta a sus servicios médicos.

Jannik Sinner, según el diario italiano citado anteriormente, habría apostado por contar con los servicios de Herbert Schoenhuber, un prestigioso ortopedista con el que tratará de ir superando diferentes etapas para estar disponible cuanto antes, quien sabe si incluso antes de que acabe el 2026.

Junto a Sinner también estará Darren Cahill, el que hasta hace poco era su entrenador y que en principio daría libertad al italiano de encontrar un nuevo preparador. Darren Cahill ha viajado a Montecarlo ante la llamada de Jannik Sinner.

De este modo, se apunta desde Italia que Darren Cahill podría seguir junto a Jannik Sinner de cara al arranque de 2027 e incluso que el australiano sea su entrenador en el Open de Australia y hasta Roland Garros donde Cahill se despediría definitivamente de Sinner. El actual número 1 del ranking ATP podría regresar a las pistas en el Six Kings Slam, previsto para final de año tras la reciente suspensión y que serviría al italiano para medirse en un entorno de competición.