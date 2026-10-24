Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Djokovic y Zverev ya tienen rivales en las citas ATP de Viena y Basilea

El número 3 del ranking ATP se medirá a Karen Kachanov. Jódar y Davidovich podrían verse en cuartos de final de Basilea mientras que solo en una hipotética final se medirían al serbio. Zverev se medirá a otro español, Landaluce

Después del Masters 1000 de Shanghai en el que Davidovich se midió a Rafa Jódar y volvieron a demostrar ambos el buen estado de salud con el que cuenta el tenis español. En las próximas horas arrancarán dos nuevas citas en las que habrá una importante presencia de tenistas españoles. Por un lado estará el ATP 500 de Viena en el que estarán Carlos Alcaraz, que actuará como cabeza de serie, además de Landaluce y Mérida.

En la cita austriaca también estarán el número 2 del mundo del ranking ATP, Zverev y el rudo Medvedev. Por otro lado, en Basilea, tierra que vio nacer al mítico Roger Federer, contará con algunas de las mejores raquetas del momento como son Rafa Jódar, Alejandro Davidovich y también Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz ya conoce rival y no se cruzaría con Zverev hasta la final de Viena

En el ATP 500 de Viena, Carlos Alcaraz se podría decir que ha sido el único de los tres españoles en liza que ha tenido suerte. Su condición de cabeza de serie ha ayudado notablemente. Carlos Alcaraz comenzará el torneo suizo midiéndose a Karen Kachanov. Se podría decir que es un enfrentamiento asequible pero si nos atenemos a la última aparición del murciano en Shanghai, todo podría pasar ya que Alcaraz cayó en la cita asiática ante un sorprendente Zizou Bergs.

Menos suerte han corrido los otros dos españoles en el ATP 500 de Viena. Por un lado, Martín Landaluce se ha encontrado con el rival más duro del torneo ya que se medirá al primer cabeza de serie: Zverev, número 2 del ranking ATP y serio aspirante a terminar el año como número 1. El otro español en liza, Daniel Mérida, tampoco lo tendrá sencillo ya que en Viena se enfrentará al ruso Medvedev, que se ha colado este mismo sábado en la final del ATP 250 de Altamy y que se enfrentará a Mérida el próximo 27 de octubre.

Rafa Jódar quiere amargarle la fiesta a Djokovic y la revancha con Davidovich

A poco más de 800 kilómetros y casi nueve horas en coche, los que separan Viena de Basilea, hasta dos españoles se darán cita en el ATP 500 que se disputa en la ciudad suiza. Además de Rafa Jódar y Alejandro Davidovich, también estarán en Basilea, Novak Djokovic, que llega con una invitación después de anularse el Six King Slam, ben Shelton, que es el primer cabeza de serie o Wawrinka, que se despedirá del tenis en su país.

En lo que respecta a los españoles, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich, que ya se midieron en el Masters 1000 de Shanghai, comparten lado del cuadro. Precisamente el malagueño se medirá en primera ronda ante el verdugo de Alcaraz en Shanghai, el belga Zizou Bergs. Jódar e medirá al chileno Alejandro Tabilo y si ambos españoles van avanzando rondas, se verían las caras en cuartos de final.

Djokovic, en busca de la final en Basilea para soñar con las ATP Finals 2026

En el otro lado del cuadro estará una de las grande atracciones de este ATP 500 de Basilea como es Novak Djokovic, que con una 'wild car' y siendo el cuarto cabeza de serie, tiene que ir a por todas en un torneo en el que no comparece desde 2011.

Djokovic tienen que salir campeón y esperar un tropiezo tempranero de Rafa Jódar para seguir aspirando a disputar las ATP Finals 2026. El tenista serbio se podría medir a Ben Shelton antes de la final, uno de los rivales que sobre el papel puede ponerle más complicado el camino al partido definitivo en Basilea.