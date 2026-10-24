Leyenda del tenis, rendido a Zverev, por delante de Carlos Alcaraz y Sinner: "Una de las grandes historias del año"

Andre Agassi reconoció que el alemán es uno de los más "trabajadores" del circuito ATP. "Ver ese esfuerzo recompensado con la consecución de algnos de los sueños de su vida es algo que te llena de satisfacción"

El mundo del tenis está viviendo una temporada en la que dos de las raquetas más importantes del circuito ATP como son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El primero, a consecuencia de una lesión de muñeca, estuvo varios meses apartado de la competición y tras volver en el US Open y vencer en Tokio, está listo para afrontar el final de la temporada tratando de encontrar las mejores sensaciones.

Por otro lado está el actual número 1 del tenis, el italiano Jannik Sinner. El italiano sufre una dolencia en su rodilla derecha de la que no han trascendido demasiados detalles pero que tal y como el propio Sinner ha confirmado, le dejará fuera de la competición hasta el próximo 20227. Con Carlkos Alcaraz y Jannik Sinner no teniendo una temporada plena, Zverev ha dado un paso al frente y actualmente es número 2 del ranking ATP con claras opciones de ser número 1 si llega a los cuartos de final de Viena. Andre Agassi, ex tenista y ex número 1 del ranking ATP, dejó claro que este está siendo el gran año del alemán Zverev con triunfos en Roland Garros y el US Open.

Andre Agarri se rinde al año de Zverev

En declaraciones para The Tennis Channel, Andre Agassi apostó por un 2027 pleno en lo que se refiere a tenistas sanos, haciendo especial mención a Sinner y Carlos Alcaraz: "Es genial ver de vuelta a Carlos Alcaraz, y espero que Jannik Sinner esté aprovechando bien este parón por lesión, porque esos dos chicos también son muy buenos para el juego. Así que esperemos que en 2027 lleguen cosas aún mejores".

Pero Agassi también supo valorar el nivel de Zverev, que mejoró en su agresividad en pista y también en su derecha. Zverev ha estado en este 2027 bajo la sombra de la sospecha al atribuírsele sus títulos a las bajas de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. "Una de las grandes historias del año fue Zverev logrando su primer Grand Slam. Fue increíble verlo a nivel emocional. Sé que significó mucho para él. Sascha es uno de los tenistas más trabajadores del circuito y ver ese esfuerzo recompensado con la consecución de algunos de los sueños de su vida es algo que te llena de satisfacción", declaró Andre Agassi.

Andre Agassi en la Copa Laver 2026

Un 2027 con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev

Por tanto, tal y como ha deseado Andre Agassi y posiblemente todo los aficionados al tenis, se espera que en 2027 puedan competir en plenitud Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Zverev. Si no ocurre nada raro, el tenista alemán podría terminar el año como número 1 el ranking ATP. Zverev ha demostrado que sabe reinventarse ya que en 2021 llegó a ser número 3 para un año después caer hasta el 12. A base de buen tenis y triunfos, en el final de este 2026 está en disposición de ser el mejor del mundo.