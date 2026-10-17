Derrotado por Davidovich en Shanghái, Zverev, número 2 del ranking ATP, se confiesa: "No soy un robot, soy un ser humano y me canso"

El tenista alemán, que quedó eliminado en las semifinales del torneo asiático, no escondió el cansancio que tiene acumulado tras varias semanas de competición sin apenas descanso. "Incluso en el primer set, aunque lo gané, me sentía más apagado y no reaccionaba tan bien", confesó

Tanto Alejandro Davidovich en primer lugar como Rafa Jódar en segundo, han posibilitado que por primera vez en la historia del Masters 1000 de Shanghái, se vaya a vivir este próximo domingo una final cien por cien española. Nunca en la historia del Masters 1000 de Shanghái, un español ha levantado el título en la pista dura de este torneo asiático. El domingo ese hito estará garantizado gracias a los triunfos de Davidovich y Rafa Jódar ante Zverev y Medvedev respectivamente.

Precisamente Zverev confesó tras caer ante Alejandro Davidovich, el cansancio que tiene acumulado en sus piernas después de haber jugado "mucho" al tenis en los últimos tiempos, síntoma inequívoco de que está a un gran nivel para llegar a las rondas finales de los torneos.

Zverev, abatido tras caer ante Davidovich en el Masters 1000 de Shanghái

Zverev no dudó en elogiar el nivel de Alejandro Davidovich en Shanghái: "Hay que darle mérito a Alejandro. Ha jugado como tenía que hacerlo y, en mi opinión, ha completado un buen partido. No pasa nada por perder. Siento que he hecho las cosas bien durante este torneo y, además, todos podemos acusar el cansancio. Es algo normal".

Además el tenista alemán reconoció que sabía dónde iba a sacar el español pero que terminó con la vista cansada: "Sabía que iba a sacar hacia esa zona, pero creo que el resto es el golpe que más cuesta ejecutar cuando estás algo fatigado, porque lo primero que se cansa en el tenis, en mi opinión, es la vista. Tenía claro hacia dónde iba a dirigir el saque y muchas veces llegaba a poner la raqueta, pero fallaba y no conseguía devolver la pelota dentro de la pista".

Tuvo que recordar Zverev, que era uno de los favoritos para llevarse el Masters 1000 de Shanghái, que es humano y que como tal se cansa: "No soy un robot, soy un ser humano y me canso. Es así. Después del US Open, solo he tenido un día libre en total. He jugado mucho al tenis, algo muy positivo porque significa que he estado jugando bien. Aquí también he tenido partidos muy exigentes".

La falta de energía de Zverev le cuesta el partido ante Davidovich

Insistió Zverev en la falta de energía que tuvo en todo el torneo de Shanghái: "Personalmente, siento que me faltaba energía desde el encuentro contra Bublik. Jugué un partido extraordinario contra Alex de Miñaur, pero hoy me he encontrado sin fuerzas. Incluso en el primer set, aunque lo gané, me sentía más apagado y no reaccionaba tan bien. Tampoco estaba restando bien. Pero, una vez más, todos somos seres humanos, incluso los mejores jugadores del mundo".

Zverev en el Masters 1000 de Shanghái

Zverev deja en duda su participación en Viena

Zverev, número 2 del ranking ATP, dejó en duda su participación en el próximo torneo de Viena y lo emplazó todo a ver su estado físico y ver cómo responde su cuerpo en los próximos días: "Sí, voy a descansar (risas). Me voy a casa y no voy a entrenar. Ahora es sábado y, si juego en Viena, tengo diez días por delante. Pero tengo que ver cómo responde mi cuerpo, porque creo que ahora mismo necesito un descanso. En cualquier caso, seguro que me tomaré un par de días libres".

Cerró su intervención recordando la buena gira que ha tenido en las últimas semanas: "Ha sido una buena gira. Venía de jugar mucho al tenis durante las semanas anteriores. En Pekín llegué un día antes del comienzo del torneo, después de la Laver Cup, y jugué un partido fantástico contra Novak, aunque lo perdí. Son cosas que pueden pasar. Aquí he acusado un poco más el cansancio. Es lo que hay".