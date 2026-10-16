Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Zverev, entre otros, ya tienen nueva fecha para el Six Kings Slam

El torneo, que se iba a disputar en Arabia Saudí, ha sido suspendido por los bombardeos en el país saudita cuando estaba previsto del 21 al 24 de octubre. Se disputará entre el 27 y el 30 de diciembre

El Six Kings Slam quedó oficialmente suspendido el pasado 14 de octubre. El torneo de exhibición, que iba a disputarse del 21 al 24 de octubre, tenía a Arabia Saudí como sede y estaba previsto que reuniese a las seis raquetas más importantes de la ATP, sin incluir al lesionado Sinner que iba a ser sustituido por Learner Tien. Los bombardeos que se están dando en Arabia Saudí han obligado a la organización de torneo, por motivos más que evidentes, a posponer la disputa de un evento muy esperado dentro del mundo del tenis.

Riad, capital de Arabia Saudí, está sufriendo ataques por parte de los hutíes, movimiento que controla parte del norte y el noroeste de Yemen y además cuenta con el apoyo de Irán. La sensación de inseguridad no invitaba a la disputa de un torneo en el que está previsto que participen: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien.

El Six Kings Slam, con Djokovic y Carlos Alcaraz, ya tiene nueva fecha

Tras el aplazamiento del Six Kings Slam, la propia organización del torneo no quiso dejar lugar a la especulación y anunció la nueva fecha en la que se disputará un torneo en el que el campeón se embolsa más de cinco millones de euros. La pasada temporada fue Sinner, que en este 2026 no podrá participar por encontrarse lesionado, quien se llevó tan codiciado botín tras vencer en la final a Carlos Alcaraz.

El comunicado de la organización del Six Kings Slam rezaba lo siguiente sobre la nueva fecha del torneo de exhibición: "Riyadh Season anuncia el aplazamiento del torneo de tenis "Six Kings Slam" al 27-30 de diciembre. Riyadh Season ha anunciado el aplazamiento de la tercera edición del torneo internacional de tenis "Six Kings Slam", originalmente previsto para los días 21, 22 y 24 de octubre, al 27-30 de diciembre de 2026.La decisión refleja el compromiso de Riyadh Season de ofrecer eventos deportivos con los más altos estándares, tras una evaluación de los desafíos organizativos y logísticos asociados a la organización del torneo y su posible impacto en la calidad de la experiencia del público.

Season ha expresado su agradecimiento a todos los jugadores, socios y aficionados al tenis de todo el Reino y del extranjero por su continuo interés, reafirmando su compromiso de ofrecer experiencias deportivas de clase mundial que cumplan con las expectativas del público y continuando los preparativos para acoger el torneo en sus nuevas fechas, garantizando que la experiencia esperada se ofrezca tal y como estaba previsto".