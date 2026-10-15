La última lesión de Carlos Alcaraz por imitar a Novak Djokovic: "Eso le jodió la muñeca"

Rennae Stubbs, entrenadora de Serena Williams, apuntó a que el cambio en el servicio el murciano pudo provocar la dolencia en la muñeca. "Esos cambios y variaciones le pasaron factura a su muñeca"

Carlos Alcaraz se lesionó el pasado mes de abril de su muñeca derecha y no fue hasta el pasado 31 de agosto cuando el mejor tenista español del momento volvió a las pistas. Desde su regreso, Carlos Alcaraz ha disputado el US Open, donde quedó eliminado ante Shelton, la Laver Cup, el Masters 1000 de Tokio en el que terminó campeón y el Masters de Shanghái, del que terminó apeado en segunda ronda.

Carlos Alcaraz sabe que aún tendrá que trabajar mucho para recuperar su mejor nivel pero el haber ganado hace escasas semanas en Tokio hace pensar que el tenista español está tomando las decisiones adecuadas. Precisamente una decisión en relación a su juego, más concretamente a su saque, es la que podría haber provocado que Carlos Alcaraz tuviese que parar a mitad del pasado mes de abril. Rennae Stubbs, entrenadora de Serena Williams, trató de encontrar el motivo de la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz imitó a Djokovic y terminó lesionado

Carlos Alcaraz reconoció en su momento que con la idea de mejorar en su saque, llevó a cabo un importante cambio que le llevó a efectuar un servicio similar al de uno de los mejores sacadores del circuito ATP, Novak Djokovic. Este nuevo servicio de Carlos Alcaraz ha sido estudiado por la anteriormente citada Rennae Stubbs.

La entrenadora de Serena Williams pudo ver de primera mano el saque de Carlos Alcaraz en el mítico doble que disputó el español con la tenista estadounidense y fue ahí donde percibió un cambio significativo en el servicio del murciano: "Creo que una de las razones por las que Alcaraz está teniendo tantos problemas con la muñeca es porque cambió ese movimiento de saque. Hizo ese pequeño movimiento de muñeca hacia abajo como Novak Djokovic, y creo que eso le jodió la muñeca. Esos cambios y variaciones le pasaron factura a su muñeca. Creo que tendrá algunas dificultades. Ya comenté que en el US Open, cuando jugó dobles mixtos con Serena, su saque no tenía tanta potencia".

Mejorar el saque, clave para que Alcaraz supere a Jannik Sinner

El duelo por el número 1 del Ranking ATP parece estar entre Carlos Alcaraz y un Jannik Sinner que actualmente está lesionado. Rennae Stubbs apuntó a la mejora del saque del murciano como clave para que Alcaraz pueda estar al mismo nivel que Sinner en pistas rápidas: "Es algo en lo que trabajará durante la pretemporada, porque necesita mejorar su saque, sobre todo en una pista rápida como esta en Asia. Siempre son pistas rápidas, aunque ganó la semana pasada. Es un aspecto de su juego que tiene que mejorar si quiere plantarle cara a Jannik Sinner cuando regrese y empiece a ganar estos Grand Slams de nuevo".

El servicio de Carlos Alcaraz aún tiene mucho por mejorar

Carlos Alcaraz ganó en Tokio a pesar de ser una superficie que no le va demasiado bien. Pero a nivel de estadísticas, los primeros servicios de Carlos Alcaraz aún tienen mucho margen de mejora. Desde que volvió de su lesión, Carlos Alcaraz ha sufrido 15 roturas de servicio en los 13 partidos individuales que ha disputado. Antes de su lesión, Alcaraz estaba en una media de primeros saques de en torno al 74,3 por ciento. Con su vuelta a la actividad, Carlos Alcaraz se mueve entre el 69 y el 75 por ciento.