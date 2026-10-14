Rafa Jódar pierde los papeles con un recogepelotas en Shanghái: "No puedo repetir, tú sabes lo que dijiste"

El tenista español fue castigado con un 'warning' después de elevar el tono en el Masters 1000 de Shanghái durante el duelo de octavos de final ante Van de Zandschulp. Jimmy Pinoargote, juez de silla del encuentro, le afeó la forma en la que le pidió la toalla

Rafa Jódar es desde hace ya varios meses, la nueva joya del tenis español que aspira a sentarse en la misma mesa que su compatriota Carlos Alcaraz. El madrileño Rafa Jódar es actualmente el número 12 del ranking ATP y después de varios días de competición, el español sigue vivo en Shanghái. El torneo, que se disputa en pista dura, también tiene en cuartos de final a otro español como Davidovich.

Carlos Alcaraz, que venía de ganar el torneo de Tokio, cayó en dieciseisavos de final contra todo pronóstico porque era uno de los favoritos al título final. Ahora solo quedan Davidovich, que se medirá en cuartos de final al francés Arthur Gea y Rafa Jódar que hará lo propio ante el noruego Casper Ruud. Precisamente Rafa Jódar fue protagonista en octavos de final de un incidente bastante desagradable.

Rafa Jódar, gritos y malas formas en el Masters 1000 de Shanghái

Rafa Jódar se midió en octavos de final al neerlandés Van de Zandschulp, un rival que no se lo puso sencillo ya que llevó el encuentro a tres set e hizo que el madrileño tuviese que remontar tras caer en la primera manga en el tie break. Finalmente Van de Zandschulp claudicó en un último set en el que Jódar despachó a su rival en apenas 38 minutos.

Pero el incidente más desagradable del encuentro llegó cuando el duelo entre Rafa Jódar y su rival estaban igualados en el marcador durante el primer set. Rafa Jódar, tras fallar una bola que se le marchó fuera, pidió de malas formas la toalla al recogepelotas. "Dame ya la puta toalla", gritaba el tenista español. Esas feas formas de Rafa Jódar no pasaron desapercibidas para el juez de silla Jimmy Pinoargote.

El juez de silla castigó el gesto de Rafa Jódar

Después del gesto de Rafa Jódar, el juez de silla Pinoargote no dudó en castigar al tenista español con un 'warning'. Rafa Jódar pedía explicaciones al colegiado ecuatoriano. "¿Qué me dices tío? Me pone un 'warning'...", a lo que el propio juez de silla respondía: "Así no hablamos con ellos". Rafa Jódar, tratando de justificarse, apelaba a la presión que estaba viviendo: "Sabes toda la presión que hay". Jimmy Pinoargote se mostraba comprensivo pero no mostraba su decisión de amonestar a Rafa Jódar: "Yo entiendo, pero así no".

Rafa Jódar en una imagen de esta temporada

Rafa Jódar continuaba tratando de explicar el porqué de esa salida de todo: "No hace caso, pues le estoy hablando. Pero no le he dicho nada malo". El juez de silla insistía y le recomendaba pedírselo a él: "Pídemelo a mi y yo se lo pido". Cuando Rafa Jódar le pedía al juez de silla que reproduciese lo que había dicho, este se negaba. "No puedo repetir ahora. Así no, así no hablamos con ellos. Yo te entiendo perfectamente pero eso no. Gracias".