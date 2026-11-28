Aprovechando la celebración de las elecciones generales del 29N, ESTADIO Deportivo ha salido a la calle con su propia urna para preguntar a los aficionados verdiblancos dónde debería jugar el Betis cuando finalicen las obras de Heliópolis: en La Cartuja o en el Nuevo Benito Villamarín

El futuro del Betis como local ha vuelto a convertirse en uno de los asuntos de actualidad del beticismo. La posibilidad de que el conjunto verdiblanco prolongue su estancia en el Estadio de La Cartuja más allá de lo previsto ha reabierto un debate que parecía tener una respuesta clara: regresar a Heliópolis cuando esté terminado el Nuevo Benito Villamarín.

Las últimas declaraciones de Ángel Haro han vuelto a poner el asunto sobre la mesa. El presidente bético reiteró que la intención del club es regresar a Heliópolis, aunque no descartó prolongar la estancia en La Cartuja si los costes de las obras no encajan. El horizonte para la vuelta se sitúa, por ahora, en la temporada 2028-29.

El Villamarín se impone a la capacidad de La Cartuja

En medio de este escenario, ESTADIO Deportivo ha querido conocer qué piensa realmente la afición. Y la respuesta de buena parte de los participantes en esta votación ha sido bastante contundente: el Betis debe volver a su casa. La historia del estadio y el ambiente aparecen como los principales argumentos de quienes no contemplan otra alternativa que regresar de nuevo a Heliópolis.

Imagen del Nuevo Benito Villamarín. / RBB

Uno de los aficionados consultados va incluso más allá y considera que La Cartuja debería reservarse para la selección española. "La Cartuja es el estadio de Sevilla y no debería jugar allí ningún equipo que no sea la selección", afirma el aficionado, que resume su postura con una frase contundente sobre la posibilidad de que jugaran ambos equipos en algún momento: "Ni Sevilla ni Betis en La Cartuja".

"Nuestro campo es el Benito Villamarín. Esperamos que más pronto que tarde estemos allí de vuelta. Es nuestra casa y nos gustaría, yo creo que a todos los aficionados, volver", explica el aficionado bético.

Una opinión que comparten otros aficionados, que consideran que La Cartuja, pese a contar con un aforo mayor, no tiene la misma esencia. "La Cartuja es más grande, pero no tiene esa gracia, esa esencia, esa chispa de lo que ha sido toda la vida el Benito Villamarín" señala otro aficionado, que también deposita su voto a favor del regreso a Heliópolis.

La Cartuja también tiene sus defensores

Sin embargo, no todos tienen tan clara la elección. La capacidad del estadio de la Isla de la Cartuja y las experiencias vividas durante los encuentros europeos también convencen a una parte de la afición. "Hay más capacidad y ahora mismo las noches de Champions están de p*ta madre. Yo creo que Cartuja, cien por cien", defiende uno de los participantes.

De esta forma, el debate sigue abierto y la decisión sobre dónde jugará el Betis una vez finalicen las obras tendrá que esperar. Mientras tanto, la afición ya ha dejado clara su opinión en las calles de Sevilla.