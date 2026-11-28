El prestigioso abogado Juan de Dios Crespo, más conocido por el apodo derivado de su vestimenta, liderará la defensa del Sevilla FC en el litigio que debe resolverse en Lausane (Suiza) tras la denuncia interpuesta por el Club Independiente del Valle

El abogado Juan de Dios Crespo, en el centro con pajarita, ha sido protagonista en las últimas juntas de accionistas del Sevilla FC. / Lince

El Tribunal Arbitral del Deporte, conocido como TAS por sus siglas en inglés y con sede en Lausane (Suiza), decidirá sobre el fichaje de Patrik Mercado que el Sevilla FC decidió romper de manera unilateral cuando el futbolista del Club Independiente del Valle sufrió una grave lesión de rodilla. El acuerdo a tres bandas fue comunicado en febrero y sólo un mes después el joven mediapunta tuvo que pasar por el quirófano, quedándose sin jugar el Mundial 2026 y viendo frustrado su soñado salto a Europa.

Desde Ecuador llevan unos días anunciando batalla en los juzgados y, según Diario de Sevilla, los nervionenses han puesto el caso en manos del prestigioso abogado Juan de Dios Crespo, más conocido como 'El Hombre de la Pajarita' tras su papel determinante en las últimas Juntas de Accionistas y muy de actualidad después de haber conseguido esta misma semana que Senegal haya sido reconocida como campeona de la pasada edición de la Copa de África.

Independiente del Valle augura que el litigio contra el Sevilla FC por el fichaje de Patrik Mercado tardará bastante en resolverse

Independiente del Valle no acepta la decisión de dar por roto el traspaso y exige una compensación de al menos la mitad de los seis millones de euros que se comprometió a pagar por Patrik Mercado la entidad hispalense. Ésta, por su parte, alega que es obvio que el joven futbolista no habría pasado el preceptivo reconocimiento médico, un requisito indispensable para rubricar ese principio de acuerdo que ambas partes anunciaron y poder hacer oficial cualquier tipo traspaso.

"El de Patrik es un tema que está por resolverse con el Sevilla FC y que de alguna manera tardará en cuanto a los tiempos. Está en el TAS", confirmó Luis Fernando Saritama, director deportivo del conjunto ecuatoriano. En la misma línea se expresaba hace unos días el dirigente Andrés Larriva: "Por ser un asunto que está en manos de abogados, se nos ha solicitado no entrar en detalles hasta que haya una resolución final".

Ya hace unos meses, el gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, advertía de que la existencia de "unos contratos firmados" que vinculaban a Patrik Mercado como nuevo futbolista del Sevilla FC y, en base a ello, ya anunciaba que habría una batalla en los tribunales: "Está todo en manos de los abogados, que ahora deben interpretar y analizar los contratos firmados para ver si cabe o no una demanda".

Patrik Mercado celebra un gol antes de lesionarse. / @patrik_mercado

Juan de Dios Crespo y el Sevilla: de los casos de De Sanctis o Gnagnon a ser portavoz de 'Los Americanos'

A los sevillistas les sonará el nombre del abogado Juan de Dios Crespo por ser ese llamativo 'Hombre de la Pajarita' que fue elegido por los accionistas americanos de 777 Partners como su portavoz en las últimas juntas del Sevilla FC. Si bien en un inicio era el socio de José María del Nido Benevante y votó alineado con él, en su segundo conclave se pasó a la abstención y en los dos últimos ha cambiado de bando para sostener al actual consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco.

No obstante, además de estas recientes "representaciones teatralizadas" -según sus propias palabras-, el letrado ha sido contratado muchas veces por el club. En ese sentido, fueron sonadas sus victorias en los casos de Morgan de Sanctis, que fichó a coste cero por el Sevilla FC en 2007 acogiéndose al artículo 17 del Estatuto del Futbolista de la FIFA para romper su contrato en vigor con el Udinese Calcio, o el de Joris Gnagnon, que había recurrido un despido por clara falta de profesionalidad y por el nulo cuidado de su condición física.

El abogado Juan de Dios Crespo da una charla en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. / CEU

La última victoria de Juan de Dios Crespo: Senegal, campeona de la Copa de África

El 'Caso Bosman', que cambió para siempre el fútbol mundial, fue el que dio fama a Juan de Dios Crespo. No obstante, hay muchos más: Klimowicz, Nihat, De Sanctis, Pape Gueye, Gnagnon, Paolo Guerrero o la defensa judicial de Messi son otros de sus juicios más mediáticos. El último en esa lista, antes de centrarse en el 'Caso Patrik Mercado' ha sido el de la selección de Senegal y la polémica Copa Africana de Naciones.

El abogado ha explicado a la Agencia EFE que "la decisión de Marruecos de volver al campo para seguir jugando" tras la interrupción de la final de la CAN 2025 "fue determinante" para que la justicia restableciera el triunfo senegalés, ya que si el equipo marroquí se hubiera negado el triunfo habría sido suyo por 3-0 (por incomparecencia) y habría sido un litigio "casi imposible" de ganar.

"Yo lo vi viable desde el principio. No había una cosa clara, pero entendía que las reglas del juego de la IFAB ('International Football Association Board') eran superiores a la reglamentación de la Copa de África", explicó Crespo sobre la estrategia que ha seguido en el TAS. "El árbitro es el que designa el comienzo y el final del partido, y punto", ha resumido.