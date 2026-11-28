El colista de la competición, que todavía no ha logrado ni un solo triunfo en las trece jornadas disputadas, recibe en La Rosaleda al Athletic Club. Los de Edin Terzic llegan tocados tras caer derrotados en casa frente al Espanyol

El estadio de La Rosaleda abre sus puertas para albergar el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports entre Málga y Athletic Club. El conjunto boquerón afronta una nueva final en LaLiga. Los de Juanfran Funes necesitan reaccionar cuanto antes para no descolgarse todavía más de la lucha por la permanencia. Con solo cinco puntos en su casillero y sin conocer todavía la victoria, los blanquiazules reciben a un Athletic Club que tampoco atraviesa su mejor momento y que buscará recuperar sensaciones lejos de San Mamés.

La derrota por 1-0 ante Osasuna en El Sadar la pasada jornada prolongó la mala dinámica malaguista. Los terribles resultados han situado al equipo en el último puesto de la clasificación y han aumentado las dudas alrededor del proyecto. La situación de Funes lleva semanas en entredicho y un nuevo tropiezo podría provocar la destitución del técnico, que necesita encontrar soluciones para cambiar la situación.

Funes, ante una prueba de máxima exigencia

El entrenador malaguista tiene por delante un reto complicado. El equipo no termina de encontrar la regularidad necesaria para competir en Primera División y los números lo reflejan: los malaguistas ya se encuentran a 7 puntos del conjunto que marca la salvación, el Valencia. El Málaga apenas ha marcado nueve goles a favor y 24 en contra en las trece primeras jornadas, unos datos insostenibles para un conjunto que aspira a logras la salvación en Primera División. La falta de resultados ha provocado que crezca la preocupación en el entorno del club, que ya estudia cómo reconducir una temporada que se ha complicado mucho antes de llegar al ecuador.

La Rosaleda tendrá un papel importante en una cita en la que el Málaga necesita el respaldo de su afición. Los blanquiazules no pueden permitirse seguir sin ganar y tratarán de aprovechar el factor campo para conseguir, por fin, su primera victoria liguera.

El Athletic también necesita levantarse

Enfrente estará un Athletic que tampoco llega en su mejor momento. Los de Edin Terzić sufrieron un duro golpe en la última jornada al caer por 0-1 ante el Espanyol en San Mamés. Un resultado inesperado que frenó su buena dinámica y dejó al conjunto bilbaíno sin premio pese a disponer de ocasiones para adelantarse y buscar el empate.

El Athletic Club durante la disputa del derbi vasco en San Mamés / Imago.

El equipo rojiblanco quiere recuperar la solidez que había mostrado en las jornadas anteriores y evitar que esta derrota tenga continuidad. Con 16 puntos, el Athletic se mantiene en la zona media-alta de la clasificación, pero necesita volver a sumar de tres en tres para recortar distancia a los de arriba.

La visita a La Rosaleda se presenta, por tanto, como una oportunidad para recuperar confianza ante un rival muy necesitado. El Málaga se juega mucho más que tres puntos, mientras que el Athletic intentará aprovechar las dudas de su adversario para regresar a la senda de la victoria.

¿Donde ver el Málaga - Athletic Club?

El partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports se disputará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 16:15 horas, en La Rosaleda.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Málaga: Alfonso Herrero, Puga, Diego Murillo, Ángel Recio, José Salinas, Pablo Martínez, Dotor, Dani Lorenzo, Larrubia, Adrián Niño y Joaquín Muñoz.

Athletic Club: Unai Simón, Hugo Rincón, Laporte, Yeray, Yuri, Gerenabarrena, De Galarreta, Nico Williams, Sancet, Berenguer e Iñaki Williams.