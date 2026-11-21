El entrenador del conjunto vasco asumió las críticas de la afición rojiblanca, que dejó patente su malestar por la derrota ante el Espanyol, y consideró "normal" que la grada reaccione con silbidos por la frustración que invade a todos en la 'Catedral'

El Athletic regresó del parón con un bajón que dejó frío a San Mamés. Un solitario gol de Roberto Fernández en la segunda parte sirvió al Espanyol para sumar tres puntos de oro en el estreno de Eder Sarabia en el banquillo perico y provocó que desde las gradas de la 'Catedral se escuchasen los primeros pitos de la era Edin Terzic. Un hecho inédito hasta ahora con el que la afición bilbaína quiso dejar patente su malestar por el mal juego del equipo.

Tras el encuentro, el técnico alemán asumió las críticas de la grada y entendió su reacción, aunque recalcó que no se puede dejar arrastrar por ese sentimiento de frustración que invadía al entorno rojiblanco. "Si no ganas los partidos en casa y estás trabajando para un club grande, es bastante normal que la gente no esté contenta si pierdes un partido en casa. Creo que se nota que estoy decepcionado, pero mi papel es controlar las emociones, no solo las de mi equipo, también las mías", destacó.

﻿La falta de acierto en los metros finales: "No aprovechamos las oportunidades"

Entre los aspectos que más preocupan de este Athletic están su falta de eficacia arriba, apuntado al respecto el preparador germano que "si no aprovechamos las jugadas a balón parado y nuestras ocasiones claras, no ganaremos partidos". "Estaba muy descontento con los envíos que hicimos: pases rasos, pases atrás y centros. Hoy el envío en nuestras acciones a balón parado fue muy pobre, así que nos costó crear ocasiones claras", explicó.

En su comparecencia ante los medios, Terzic no consideró pese a todo que el Athletic hubiera hecho un mal encuentro. "Creo que tuvimos un buen inicio de partido. Los primeros quince minutos fueron básicamente en campo rival y los mantuvimos lejos de la portería, no concedimos muchas ocasiones. Creamos muchos momentos en los que ganamos balones en muy buenas posiciones, donde estuvimos a uno o como máximo dos pases de crear una ocasión. Nos faltó sacar el máximo partido a las situaciones cuando robamos el balón", afirmó.

Además, el entrenador rojiblanco negó que la falta de actitud sea uno de los problemas de su equipo, que recordó los tropiezos anteriores ante Levante, Alavés, Osasuna y Elche. "En todos estos partidos no creo que hayamos sido el peor equipo. Hoy no aprovechamos las oportunidades para ponernos por delante y cambiar la dinámica. No estamos al cien por cien contentos con cómo rendimos, pero no creo que la intensidad fuera el motivo por el que perdimos. Queremos ser un equipo completo y, para eso, no basta con tener buenos momentos de presión alta y robar balones", sentenció.

Nico Williams y su definición: "Muchas veces busco jugadas que son muy difíciles"﻿

Por su parte, Nico Williams también se refirió a la falta del acierto en los últimos metros como uno de los grandes problemas de este Athletic, mostrándose autocrítico consigo mismo al admitir que en ocasiones trata de definir ante la meta rival de la manera más complicada. "Al final creo que el Athletic es insistir, insistir, insistir hasta que la pelota entra en la red. Tenemos muchas ocasiones para definirlas con mucho más acierto y facilidad. Muchas veces busco jugadas que son muy difíciles y creo que tengo que empezar a simplificar un poco más mis jugadas, intentar finalizar cuando toca y asistir también», explicó.

Nico Williams, jugador del Athletic.

"Tengo muchas ganas de demostrar, de meter goles y de sumar tres puntos para el equipo, pero la verdad es que nos está costando un poco. En este club la exigencia es máxima. Cada jugador que representa al Athletic tiene que tener esa exigencia consigo mismo. Somos muy exigentes con nosotros mismos y creo que lo dejamos todo en el campo. Hay que seguir trabajando, intentar hacer las cosas como manda el míster, que nos está dando mucha confianza, y sobre todo tener una mentalidad positiva ﻿porque las cosas van a salir mejor", añadió el internacional español