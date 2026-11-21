El Dépor visitará Mendizorroza para medirse al Alavés. Un encuentro igualado en el que ambos equipos buscarán la victoria para sumar puestos en la clasificación liguera

Mendizorroza acogerá el encuentro entre el Alavés y el Deportivo de A Coruña, partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Los vitorianos llegan después de empatar sin goles ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, un resultado que prolongó su mala dinámica, 8 partidos sin ganar, mientras que el conjunto gallego afronta la cita con una noticia importante: Aubameyang se encuentra plenamente recuperado y apunta a regresar al once titular de Antonio Hidalgo tras superar su lesión.

El Alavés necesita conseguir la victoria

El empate sin goles frente al Sevilla permitió al Alavés sumar en un campo complicado, aunque volvió a dejar algunas dudas en ataque. Antonio Sivera fue decisivo al detener un penalti a Rubén Vargas, evitando que los de Vitoria se marcharan de vacío del Sánchez-Pizjuán.

El resultado llegó después de la contundente derrota por 6-1 ante el Barcelona. Los albiazules necesitan recuperar regularidad en Liga y aprovechar el factor Mendizorroza para cambiar su dinámica. La goleada copera por 1-6 frente al Anaitasuna, en su último compromiso, les puede servir como impulso para recibir al Deportivo.

Aubameyang vuelve para liderar el ataque del Dépor

La gran novedad del equipo de Antonio Hidalgo apunta a que será la presencia de Aubameyang desde el inicio. El delantero gabonés ha dejado atrás la lesión que le mantuvo varias semanas apartado y ha ido recuperando minutos en sus últimos partidos. Sigue siendo el máximo goleador deportivista, con cinco tantos y dos asistencias, por lo que su regreso supone un refuerzo fundamental.

Bil Nsongo y Aubameyang / Imago

Su compañero en la delantera será Bil Nsongo, que también atraviesa un buen momento. El camerunés suma dos goles con el Deportivo. La pareja puede devolver al equipo la profundidad y la capacidad goleadora que había perdido durante la ausencia del gabonés.

El Dépor llega después de empatar sin goles ante el Espanyol, aunque había conseguido una victoria importante frente a Osasuna 2-1 en la jornada anterior. Con 15 puntos, los gallegos ocupan la novena posición y buscarán aprovechar las dudas del Alavés para sumar a domicilio.

Alineaciones probables del Alavés y el Dépor

Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Yusi Parada; Ángel Pérez, Guevara, Antonio Blanco, Pablo Ibañez; Lucas Boyé y Toni Martínez.

Dépor: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata, Soriano, Casadó, Amatucci, Yeremay; Aubameyang y Nsongo

Horario y dónde ver el Alavés-Deportivo en televisión

El encuentro entre el Deportivo Alavés y el Deportivo de La Coruña se disputa el sábado 21 de noviembre, en el estadio de Mendizorroza. El partido podrá seguirse en televisión a través de Movistar LALIGA y La Liga TV Bar