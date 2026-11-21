Rayo Vallecano y Valencia tras ambos caer derrotados la pasada jornada, se ven las caras en el Estadio de Vallecas.. Los franjirrojos buscarán hacerse fuertes en casa frente a un conjunto ché que sigue en puestos de descenso

LaLiga EA Sports regresa este fin de semana después del último parón de selecciones del año con la disputa de la décimo tercera jornada del campeonato. Este sábado, Rayo Vallecano y al Valencia se ven las caras en el Estadio de Vallecas, donde ambos equipos buscarán tres puntos importantes para alejarse de la zona baja de la clasificación.

El conjunto franjirrojo afronta el encuentro después de caer por la mínima ante la Real Sociedad en Anoeta, aunque dejó buenas sensaciones y compitió hasta el final frente al cuadro donostiarra. Los de Beñat San José buscarán trasladar esa imagen a Vallecas, donde ya consiguieron imponerse con autoridad al Celta de Vigo en su último compromiso como locales. Los vallecanos ocupan la decimocuarta posición con doce puntos, aunque tienen un partido menos que la mayoría de sus rivales, por lo que una victoria en Vallecas supondría un impulso importante para tomar distancia respecto a los puestos de descenso.

Unai López y Pedro Díaz. / Imago.

Enfrente estará un Valencia que atraviesa una situación más delicada. El equipo dirigido por Javier Aguirre es decimonoveno con nueve puntos y necesita empezar a encadenar resultados positivos para abandonar la zona roja de la clasificación. Los valencianistas llegan después de perder por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla, aunque anteriormente habían conseguido una victoria a domicilio frente al Elche, un triunfo que puso fin a una dinámica complicada pero que no le ha dejado alejarse del descenso.

Un enfrentamiento marcado por la igualdad en sus últimos precedentes

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos reflejan una gran igualdad. De hecho, los tres duelos ligueros más recientes terminaron con empate a uno, el último de ellos en Mestalla el pasado mes de mayo. El Rayo y el Valencia volverán a verse las caras en Vallecas con la intención de romper esa tendencia y conseguir tres puntos que pueden tener mucho peso en la clasificación.

Horario y dónde ver el Rayo Vallecano - Valencia de LaLiga EA Sports

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Valencia, correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 16:15 horas, en el Estadio de Vallecas.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Audero, Pedrosa, Mujaid, Lejeune, Ratiu, Pathé Ciss, Unai López, Pedro Díaz, Tsitaishvili, De frutos y Camello.

Valencia: Dimitrievski, Pepelu, Tárrega, Maffeo, Arnau, Guido, Mayol, Guerra, Rioja, Raba y Sadiq.